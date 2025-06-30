Масштабна атака дронів Росії на Україну: 74 збиті безпілотники

Як повідомляють Повітряні Сили України у Facebook

У ніч на 30 червня Росія здійснила масштабну атаку на територію України, використовуючи 107 ударних дронів типу Shahed, а також безпілотники-імітації різних моделей. Проте сили протиповітряної оборони продемонстрували високу ефективність, знищивши 74 з цих дронів, згідно з інформацією Повітряних Сил України.

З усіх атакуючих дронів 64 були ліквідовані, а ще 10 зазнали втрат у різних локаціях. Відбиття повітряного нападу забезпечували авіаційні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Основний удар був спрямований на Донеччину та Харківщину. Відомо про влучання в 15 різних локаціях, а також про падіння уламків збитих дронів на двох територіях.

Атака російських безпілотників також торкнулася передмістя Харкова, зокрема, районів Пісочин, Дергачі та Курортне. Після вибухів у Пісочині за медичною допомогою звернулися вісім осіб.