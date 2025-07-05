Вербування дітей у диверсійні групи в Україні 2025: статистика та профілактика

Про це очільник ювенальної поліції України Василь Богдан розповів в інтерв’ю Укрінформу

У 2025 році правоохоронці зафіксували 62 випадки диверсій, у яких брали участь діти. На сьогоднішній день ще 70 підлітків повідомили про спроби їхнього вербування. Про це розповів Василь Богдан, керівник ювенальної поліції України, в інтерв’ю.

“У цьому році ми зафіксували 65 фактів учинення кримінальних правопорушень диверсійного характеру за участю 62 дітей віком від 13 до 17 років. Це – не просто цифри, це – трагедії, які могли б не статися.” – Василь Богдан

За словами Богдана, основною причиною, що спонукає дітей до таких дій, є фінансова вигода. Багато підлітків також прагнуть самоствердження або вірять, що їх не зможуть спіймати. При цьому жоден з них не усвідомлює, що може зазнати серйозних травм або навіть загинути.

“Вони всі вважали це легким підробітком, інколи навіть не знаючи, що працюють саме на ворога.” – Василь Богдан

Водночас, Богдан зазначив, що останнім часом спостерігається незначне, але стабільне зниження випадків вербування дітей росіянами. Це вдалося досягти завдяки систематичним профілактичним заходам.

“Географія тут не має суттєвого значення. Ці випадки трапляються по всій країні. Звісно, у великих регіонах і частка завербованих дітей є більшою. Зокрема, маються на увазі Одеська, Харківська, Миколаївська області, а також Київ. Та це не означає, що для дітей в інших регіонах немає загрози або що така вірогідність є меншою.” – Василь Богдан

Кількість звернень до поліції щодо спроб вербування дітей зростає пропорційно до активності інформаційних кампаній.

“Станом на сьогодні до нас надійшло майже 70 таких звернень від дітей про спроби їхнього вербування. І це прямо пов’язано з інформаційною кампанією, яку наразі проводить ювенальна превенція спільно зі Службою безпеки України та освітянами.” – Василь Богдан

Поліцейські відвідують школи, спілкуються з підлітками без моралізаторства, пояснюючи, як діє ворог, що таке вербування і які можуть бути наслідки. Вони також працюють з батьками та педагогами, навчаючи їх, як виявляти такі спроби та правильно спілкуватися з дітьми. Цей комплекс заходів приносить позитивні результати.

“Головною метою тут є не просто розказати, проговорити це, а зробити так, щоб дитина знала, що вона не сама і що вона може зупинити цей злочин до того, як він станеться.” – Василь Богдан

Як раніше зазначала Надія Ситник, начальниця Управління організації служби освітньої безпеки Нацполіції, вербування підлітків росіянами часто починається з безневинних прохань, таких як намалювати графіті чи рознести листівки.