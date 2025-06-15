Загибель українців в Ізраїлі через ракетні удари Ірану – заяви Зеленського

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство IRNA.

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Міністерство закордонних справ активно працює над збором інформації про українців, які наразі перебувають в Ізраїлі та Ірані. Цю інформацію він озвучив у своєму зверненні 15 червня.

“Я чекаю на доповідь. На жаль, є загиблі серед українців в Ізраїлі – за попередніми даними, п’ять громадян України, із них троє дітей. Є й інші цивільні жертви. Мої співчуття всім рідним та близьким. Сподіваємось, що загроза минеться якнайшвидше.” – Володимир Зеленський

В ніч з 14 на 15 червня Іран здійснив ракетні удари по Ізраїлю, які відбулися у дві хвилі. Ці атаки призвели до загибелі та поранень серед цивільного населення. За даними ізраїльських служб екстреної допомоги, у другій хвилі ударів у центральному Ізраїлі загинули чотири особи, серед яких двоє дітей.

У місті Бат-Ям близько 35 людей можуть бути під завалами житлового будинку. Загалом близько 200 осіб потребують медичної допомоги через наслідки двох хвиль іранських атак.

Згідно з інформацією МЗС України, п’ятеро українців, серед яких троє дітей, могли загинути в Ізраїлі внаслідок ракетного удару з боку Ірану.

15 червня президент США Дональд Трамп висловив намір змусити Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними. Він також зазначив, що Володимир Путін може виступити посередником у цьому процесі.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаних зі збагаченням урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він зазначив, що операція триватиме доти, поки завдання не буде виконано повністю.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після ізраїльської атаки кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах. Іран запевнив, що ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на атаку Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.