Про це Командування Сухопутних військ Збройних сил України

У червні 2025 року в Україні було проаналізовано 256 повідомлень про можливі порушення з боку представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Лише 36 з цих випадків виявилися обґрунтованими, про що повідомило Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Згідно з даними, 86% інцидентів, пов’язаних з ТЦК, виявилися маніпуляціями, фейками та інформаційно-психологічними операціями (ІПСО). Лише 14% випадків підтвердилися після ретельної перевірки.

В результаті перевірок одна особа була відсторонена від виконання своїх обов’язків, п’ятеро осіб отримали дисциплінарні стягнення, а щодо 30 випадків тривають службові розслідування.

“Суспільство має бути поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон. Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди.” – Сили оборони України

У травні 2025 року 89% усіх інцидентів, пов’язаних з ТЦК, також не підтвердилися і були класифіковані як фейки, перебільшення або цілеспрямовані вкиди ворожих ІПСО. Лише 11% випадків мали реальні підстави та були перевірені.

Раніше Збройні сили України оголосили про початок перезавантаження системи ТЦК та соціальної підтримки. Водночас було відзначено зростання кількості відео в інтернеті та соціальних мережах, які демонструють свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК, а деякі громадяни відкрито заохочують до таких дій.

Речник командування Сухопутних військ Віталій Саранцев 28 травня в ефірі телемарафону зазначив, що для військовослужбовців ТЦК розроблено інструктаж щодо поведінки під час оповіщення, щоб зменшити кількість конфліктів.