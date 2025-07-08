Україна просить ОЗХЗ розслідувати застосування Росією хімічної зброї

Як повідомляє медіа Reuters

Україна офіційно звернулася до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) з проханням розпочати розслідування щодо можливого використання Росією токсичних хімікатів на фронті. Це стало відомо з запиту, поданого до виконавчої ради ОЗХЗ у Гаазі, про що повідомляє Reuters.

Ця ініціатива виникла після заяв нідерландської та німецької розвідок, які надали докази широкого використання заборонених засобів Росією в зоні бойових дій. Фернандо Аріас, очільник ОЗХЗ, зазначив, що організація посилить моніторинг ситуації на фронті у зв’язку з частим застосуванням небезпечних речовин.

“Він закликав країни-члени обговорити пропозицію України, оскільки для запуску повноцінного розслідування потрібна підтримка більшості.” – Фернандо Аріас, очільник ОЗХЗ

Київ просить створити незалежний механізм, який зможе не лише збирати докази, а й виявляти осіб, причетних до використання хімічної зброї. На даний момент ОЗХЗ не надала офіційного коментаря щодо цієї ініціативи.

Згідно з даними нідерландської військової розвідки, щонайменше три українські військові загинули через вплив хімічних речовин, а понад 2 500 осіб зазнали симптомів отруєння токсинами. США ще у 2023 році звинуватили Росію у використанні хлоропікрину – хімікату, який є токсичнішим за звичайні засоби для розгону натовпу. Москва заперечує ці звинувачення.

У березні 2025 року підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту розвідки Сил підтримки ЗСУ зафіксували 767 випадків використання армією РФ боєприпасів, що містять небезпечні сполуки.

В квітні Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що на лінії бойового зіткнення, зокрема в Запорізькій області поблизу населеного пункту Щербаки, дедалі частіше фіксуються випадки використання окупантами боєприпасів з отруйним газом.