Зеленський передав США список озброєння з системами Patriot

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна передала Сполученим Штатам Америки список озброєння, яке планує придбати, і наразі очікує на відповідь. Цю інформацію він озвучив під час прес-конференції з журналістами.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі в Канаді, де обговорювалися питання мінеральної угоди та подальшої співпраці, було передано пакет з переліком необхідної зброї. У зустрічі брали участь міністр Свириденко, секретар Бессент та голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

“В Канаді була зустріч у Свириденко з секретарем Бессентом, на ній був ще мій голова офісу Андрій Єрмак. Вони проговорювали мінеральну угоду, наші наступні кроки. А також вони з Андрієм передали Бессенту саме той пакет зброї, яка нам потрібна. Будемо чекати фідбек.” – Володимир Зеленський

Президент підкреслив, що обсяг замовлення є значним, і в нього входять, зокрема, системи Patriot.

“Туди входять системи Patriot. Як я і сказав, ми готові знайти гроші на весь цей пакет.” – Володимир Зеленський

Крім того, він зазначив, що це питання буде обговорюватися з президентом Трампом, а також акцентував на важливості обговорення санкцій та посилення дипломатичного тиску на Росію.

“Нам потрібна більша визначеність і більша сила тиску від світу на Путіна – це потрібно заради дипломатії. І я хотів би з ним проговорити ці формати.” – Володимир Зеленський

Загалом, президент відзначив, що між Свириденко та Бессентом встановлено дуже продуктивний діалог у контексті угоди.