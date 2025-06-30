Україна повернула трьох підлітків з окупованих територій – Єрмак

Як повідомив у Telegram-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який опублікував відповідне повідомлення, Telegram-акаунт Андрія Єрмака

30 червня стало відомо, що Україні вдалося повернути трьох підлітків, які тривалий час перебували на територіях, окупованих Росією. Про це повідомив Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, у своєму Telegram-каналі.

Єрмак зазначив, що всі врятовані підлітки, незважаючи на “тиск та небезпеку”, продовжували навчання в українських школах онлайн і відмовлялися відвідувати російські навчальні заклади.

“Наразі вони всі вже на підконтрольній території України, отримують допомогу й підтримку та планують вступати до вищих навчальних закладів, аби здобути освіту та будувати своє майбутнє в Україні.” – Андрій Єрмак

Деталі щодо віку підлітків та конкретних територій, з яких їх вдалося повернути, Єрмак не розкрив.

Ситуація з викраденням українських дітей Росією

Дар’я Герасимчук, уповноважена президента з прав дитини, раніше повідомляла, що станом на кінець березня 2023 року українська влада має інформацію про понад 19,5 тисяч дітей, які були вивезені з тимчасово окупованих територій до Росії. Однак, через окупацію, точний підрахунок дітей залишається складним.

5 квітня 2023 року 49 країн світу виступили зі спільною заявою, засуджуючи Росію за організацію засідання Радбезу, яке стосувалося нібито правових підстав для викрадення українських дітей. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед міжнародним судом у Гаазі.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що наразі не існує єдиного прозорого механізму, який би дозволяв повертати депортованих до Росії українських дітей.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Львової-Бєлової, підозрюючи їх у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.