Bring Kids Back UA: Повернення дітей з окупованих територій України

Про це повідомляє радниця з питань комунікації керівника ОПУ Дар’я Зарівна

В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути двох підлітків з тимчасово окупованої території. Ці дівчата, 16 та 17 років, ніколи не залишали своє місто з моменту його окупації. Про це повідомила радниця з питань комунікації керівника Офісу президента України Дар’я Зарівна.

З моменту захоплення їхнього рідного міста у 2022 році, дівчата навчались онлайн в українській школі. Їхня родина намагалася виїхати з окупованої території протягом кількох років. Після того, як їхній будинок був пошкоджений внаслідок обстрілу, сім’я звернулася за допомогою.

Зараз родина перебуває на території, що контролюється Україною. Раніше Дар’я Зарівна зазначала, що Росія могла викрасти значно більше дітей, ніж це відомо на сьогодні. За даними, Росія депортувала 19 тисяч 546 дітей.

На жаль, у міжнародному праві не існує жодних механізмів для повернення дітей з тимчасово окупованих територій України та Росії.

2 червня, під час другого раунду переговорів у Стамбулі, Україна передала представникам Росії список з 339 викрадених дітей. Російська сторона заявила про готовність працювати лише над “десятьма випадками” з цього списку.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що таке ставлення росіян свідчить про фактичне визнання викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України.