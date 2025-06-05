МЗС України про День пам’яті жертв ОУН і УПА: заклик до діалогу з Польщею

Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства

Міністерство закордонних справ України висловило свою позицію щодо рішення польського Сейму, який оголосив 11 липня Днем пам’яті жертв “геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки”. В українському зовнішньополітичному відомстві вважають, що цей крок суперечить духу добросусідських відносин між Україною та Польщею.

У заяві МЗС підкреслюється, що односторонні рішення не сприяють досягненню взаєморозуміння та примирення, над якими працюють обидві країни, зокрема в рамках Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу.

Київ послідовно підтримує наукове та об’єктивне вивчення складних моментів спільної історії.

“Ми переконані, що шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємоповагу та спільну роботу істориків, а не через односторонні політичні оцінки. Ми закликаємо польську сторону утриматися від кроків, які можуть призвести до посилення напруженості у двосторонніх відносинах та підірвати досягнення, досягнуті завдяки конструктивному діалогу та співпраці між Україною та Польщею.” – Міністерство закордонних справ України

МЗС також зазначило, що, незважаючи на політичний контекст ухвали Сейму Польщі, тривають пошуково-ексгумаційні роботи на території обох країн.

В українському зовнішньополітичному відомстві закликали не шукати ворогів між українцями та поляками, акцентуючи на спільному ворогові – Росії, та необхідності спільної роботи для забезпечення безпеки і свободи обох народів.

Нагадаємо, що нещодавно польський Сейм ухвалив закон, яким 11 липня оголошено Національним днем пам’яті поляків – жертв “геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої” у 1939–1946 роках. У документі стверджується, що українські націоналісти вбили понад сто тисяч поляків і змусили сотні тисяч втекти, а пік “злочину” припадає на липень 1943 року.

Волинська трагедія: історичний контекст

Згідно з даними Українського інституту національної пам’яті, соціально-етнічне протистояння між українцями та поляками в роки Другої світової війни та перші повоєнні роки було підсилене нацистським і комуністичним тоталітарними режимами. Це призвело до зростання міжнаціональної ворожнечі та дискримінації, зокрема в міжвоєнній Польщі, де мали місце арешти та насильство щодо українців.

Волинська трагедія – це етнічні чистки, які відбулися під час нацистської окупації у 1943–1944 роках. Українська повстанська армія боролася з Армією Крайовою в умовах партизанської війни, що призвело до жертв серед цивільного населення обох сторін. Встановлено імена близько 30 тисяч польських та 10 тисяч українських жертв.

Причини заборони ексгумації для Польщі

У 2017 році польські націоналісти за підтримки місцевої влади осквернили монумент повстанцям УПА в селі Грушовичі, наносячи на нього нацистську символіку. Пізніше монумент було знесено, а місцева влада назвала його “незаконно встановленим”.

У відповідь українська влада заборонила польським сторонам проводити ексгумацію, дозволивши її лише у 2019 році за умови спільної роботи українських і польських фахівців після виконання необхідних формальностей.

У квітні 2025 року розпочалася ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії у колишньому селі Пужники на Тернопільщині.