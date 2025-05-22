МЗС України про буферну зону на кордоні з Росією: позиція та реакція

Міністерство закордонних справ України висловило думку, що буферна зона може бути розташована на території Росії. Це стало відповіддю на заяву президента РФ Володимира Путіна про створення так званої “буферної зони безпеки” на кордоні з Україною. За словами речника МЗС Георгія Тихого, Україна проводить Курську операцію саме з цією метою.

В МЗС підкреслили, що слова Путіна свідчать про його особисту відповідальність за продовження російсько-української війни, незважаючи на заклики міжнародних партнерів України до безумовного припинення вогню на 30 днів з можливістю продовження. “Це підтверджує, що саме Путін і Росія є перешкодою для мирних зусиль, і на них слід посилювати тиск, щоб примусити до миру та тривалого припинення вогню”, – зазначив Тихий.

22 травня Путін оголосив, що російські збройні сили виконують завдання зі створення “буферної зони безпеки” на кордоні з Україною. Проте деталі щодо місця розташування цієї зони та засобів її забезпечення поки що не розкриваються.

Лідер Кремля також зазначив, що в умовах ситуації в Курській, Бєлгородській і Брянській областях необхідно активізувати роботи з відновлення та відбудови зруйнованого. На початку травня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив, що буферна зона, створена українськими силами на території Курської області РФ, залишається актуальною і сьогодні.