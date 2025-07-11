Зеленський оголосив про відновлення постачання озброєння зі США

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному Telegram-каналі у вечірньому зверненні 11 липня

Володимир Зеленський, президент України, оголосив про відновлення постачання озброєння зі Сполучених Штатів. Цю інформацію він озвучив у своєму вечірньому зверненні 11 липня.

“Маємо політичні сигнали найвищого рівня – хороші сигнали, у тому числі від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями постачання відновлено.” – Володимир Зеленський

У наступному тижні Україна продовжить військову співпрацю з американською стороною. Українські військові зустрінуться з Кітом Келлогом, представником Білого дому з питань України та Росії, який нещодавно анонсував свій візит в Україну.

“Готуємо й нові європейські оборонні пакети. Очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну: тиск повинен спрацювати.” – Володимир Зеленський

Президент підкреслив, що вже досягнуто позитивних домовленостей щодо оборонної підтримки, а українська сторона активно працює над новими угодами. Він акцентував на важливості швидкої реалізації цих домовленостей для зміцнення захисту повітряного простору, збільшення кількості систем протиповітряної оборони та забезпечення додаткових засобів оборони.

Крім того, Україна готує нові європейські оборонні пакети та сподівається на рішучі дії щодо посилення санкцій проти Росії.

Історія припинення постачань озброєнь зі США

2 липня Білий дім оголосив про тимчасове призупинення частини поставок ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів до України через зменшення запасів на американських складах. Водночас Міністерство оборони України зазначило, що офіційних повідомлень про зупинку або перегляд графіків постачання не надходило, і вони перевіряють деталі на основі фактичних даних.

Після повторного вступу Дональда Трампа на посаду президента США військова допомога Києву не надавалася, проте озброєння в межах пакетів, оголошених адміністрацією Джо Байдена, продовжувало надходити після призупинення постачань на початку березня.

4 липня Трамп і Зеленський провели телефонну розмову, під час якої Трамп висловив незадоволення діями Путіна та зупинкою поставок зброї Україні зі США.

7 липня Трамп підтвердив, що США надішлють Україні більше озброєння для захисту від російських атак, підкресливши, що Україна зазнає “дуже сильного удару” від РФ і повинна мати можливість оборонятися. Він також зазначив, що допомога буде переважно оборонною.

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що пауза в постачанні була короткочасною і стосувалася перегляду конкретного виду озброєння, переважно оборонного, частина якого була нещодавно використана на Близькому Сході. Загалом допомога Україні триває за графіком, затвердженим Конгресом.