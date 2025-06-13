Нові правила призначення медиків у військові структури України

Про це інформує пресслужба Мінохорони здоров’я у п’ятницю, 13 червня.

Згідно з новими правилами, медики, фармацевти та реабілітологи більше не можуть бути призначені на непрофільні посади у військових структурах. Єдиним винятком є добровільна згода самого військовослужбовця на таке призначення. Цю інформацію оприлюднила пресслужба Міністерства охорони здоров’я 13 червня.

Міністерство нагадало, що 12 червня набрав чинності указ президента №397/2025, який вніс важливі зміни до положення про проходження військової служби громадянами у Збройних Силах України. Цей документ уточнює умови служби для осіб з медичною та фармацевтичною освітою, а також фахівців у сфері реабілітації, особливо в умовах воєнного стану.

“Ключова зміна – запроваджено норму, що забороняє призначення таких фахівців на військові посади, які не пов’язані з наданням медичної, фармацевтичної чи реабілітаційної допомоги або ж на такі, що потребують нижчого рівня освіти або кваліфікації, ніж має кандидат. Єдиний виняток – добровільна згода самого військовослужбовця на таке призначення.” – Пресслужба МОЗ

Ці зміни стосуються військовослужбовців та громадян, які мають вищу освіту ступеня магістра в медичній або фармацевтичній галузі, а також відповідний сертифікат лікаря-спеціаліста або фармацевта-спеціаліста. До категорії фахівців також входять ті, хто отримав вищу освіту за спеціальностями, такими як “Технології медичної діагностики та лікування”, “Терапія та реабілітація”, “Біомедична інженерія” та інші, що відповідають новим вимогам освітнього законодавства.

Указ також оновлює вимоги до присвоєння звання молодшого лейтенанта для чинних військовослужбовців та тих, хто може бути призваний за мобілізацією або зарахований на військову службу за контрактом.

До переліку спеціальностей, які можуть бути призначені на офіцерські посади медичної служби, включили не лише лікарів, а й фармацевтів. Вони матимуть можливість проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів медичної служби тактичного рівня, якщо раніше не проходили військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

Крім того, визначено спеціальності, які дозволяють служити на посадах у сфері реабілітації. Ці фахівці можуть бути призначені на офіцерські посади, зокрема в напрямках протезування та ортезування, з можливістю проходження курсу військової підготовки за потреби.

На початку року уряд ухвалив рішення про бронювання 100% медичних працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, а також установ, що займаються судово-медичною та судово-психіатричною експертизою. Це рішення спрямоване на забезпечення потреб Збройних Сил України та сектору оборони у медичних працівниках, зокрема через механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких є потреба.