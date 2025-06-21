Зеленський про фальшиві тіла росіян під час репатріації загиблих військових

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

15 червня відбулися нові етапи репатріації, що були узгоджені під час переговорів у Стамбулі, в рамках яких Україні повернули ще 1200 тіл загиблих військових.

Проте під час передачі тіл виникла серйозна проблема: 20 з них, які були представлені як тіла українських військових, насправді виявилися тілами російських солдатів. Українська сторона вважає, що це свідчить про навмисні дії Росії, спрямовані на створення ілюзії великої кількості загиблих українців.

“Вже зафіксовано під час репатріацій, що тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, це “руські”. Наприклад, є найманець ізраїльський, який воював на їх стороні. Громадянин Ізраїля. З ізраїльськими документами. Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована. Вони підкидали нам трупи своїх громадян.” – Володимир Зеленський

Президент зазначив, що іноді ці тіла мають навіть російські паспорти, що свідчить про те, що Росія не контролює, кого саме передає. Для підтвердження цього факту необхідна експертиза, терміни якої наразі невідомі.

Зеленський підкреслив, що Україна прагне повернути всіх своїх воїнів і тіла героїв, але не бажає отримувати російських солдатів лише для статистики. Російська сторона ігнорує зауваження України та заперечує ці факти.

“Ми безумовно хочемо повернути всіх наших воїнів. І тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати “рускіх”, просто для кількості. Як росіяни реагують на те, що ми їм говоримо про те, що вони нам віддають російських громадян? Ніяк. Вони кажуть, що не може такого бути.” – Володимир Зеленський

Президент також зазначив, що такі випадки не є поодинокими, і важливо продемонструвати, що це системна практика. Процес повернення тіл координують Міністерство внутрішніх справ, Міністерство охорони здоров’я та Генеральний штаб, а тіла росіян мають бути повернені назад до Росії.

Зеленський пояснив, що обміни тілами на полі бою відбувалися і раніше, але не виходили на публічний рівень. Масове повернення тіл росіян має на меті спотворити реальну кількість загиблих серед російських військових.

“Ми вважаємо, що вони це роблять спеціально. Щоб показати, скільки у них начебто українських тіл… Тому що вони вам дають тисячі, а ви їм тисячі не віддали.” – Володимир Зеленський

Президент також підкреслив, що Росія боїться визнати велику кількість своїх загиблих, оскільки це може негативно вплинути на суспільну думку та мобілізаційні плани.

19 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що під час повернення тіл загиблих українських військових Росія передає разом із ними тіла своїх солдатів, що ускладнює процес ідентифікації.