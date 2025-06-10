Нові правила бронювання священнослужителів в Україні під час мобілізації

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) ухвалила нове рішення, яке змінює правила бронювання священнослужителів. Відтепер бронювання буде здійснюватися на основі релігійних організацій, що включені до Переліку критично важливих. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Згідно з інформацією відомства, наказ, прийнятий 6 червня, дозволяє бронювати військовозобов’язаних священнослужителів відповідно до спеціального Переліку. Для того, щоб священники могли бути заброньовані, необхідно дотримуватися кількох вимог:

Офіційне працевлаштування в релігійній організації.

Перебування на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх правил релігійної організації.

Ці вимоги спрямовані на запобігання зловживанням та забезпечення справедливості в процесі бронювання.

На сьогоднішній день 7736 релігійних організацій мають право на оформлення бронювання для військовозобов’язаних, які займають ключові посади в цих організаціях. Це дозволяє їм уникнути призову на військову службу під час мобілізації та в умовах воєнного часу.

Важливо зазначити, що норма бронювання обмежує кількість звільнених від призову священнослужителів до 50% від загальної кількості релігійних працівників.

Командування ЗСУ підкреслює, що, незважаючи на право релігійних організацій на бронювання своїх священнослужителів, потреби армії залишаються пріоритетними. Мобілізація військовослужбовців є критично важливою для забезпечення обороноздатності країни, і процедура бронювання не повинна заважати комплектуванню військових формувань.

Це нововведення дозволяє знайти баланс між потребами духовної підтримки в умовах війни та необхідністю забезпечити країну достатньою оборонною силою, зазначають в ЗСУ.