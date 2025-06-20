Відновлення форумів України та Польщі для історичного діалогу

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України 20 червня.

Україна ініціювала відновлення роботи Форуму істориків та Форуму партнерства з Польщею. Ця ініціатива має на меті створення професійного діалогу та протидію дезінформації. Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України станом на 20 червня.

Голова МЗС Андрій Сибіга провів круглий стіл за участю провідних українських істориків та експертів, які спеціалізуються на українсько-польських відносинах. Учасники зустрічі підкреслили, що відновлення цих платформ є відповіддю на політизацію складних історичних питань між двома країнами. Вони вважають, що такі форуми допоможуть перевести дискусії в професійну площину, уникнути провокацій, протидіяти дезінформації та сприяти взаєморозумінню між українцями та поляками через чесний історичний діалог.

Основними темами обговорення стали питання національної пам’яті, історичної відповідальності та подальшого розвитку відносин з Польщею на фоні триваючої агресії з боку Росії.

У Польщі періодично звучать заяви про те, що історичні суперечності, зокрема навколо Волинської трагедії, можуть вплинути на позицію Варшави щодо вступу України до Європейського Союзу.

Раніше у програмі Polsat News віцепремʼєр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що Україні не вдасться приєднатися до ЄС без вирішення питання Волинської трагедії. Він підкреслив, що реальна політика вимагає “поставити ультиматум”.

“Реальна політика вимагає поставити ультиматум щодо розв’язання проблеми Волинської трагедії.” – Владислав Косіняк-Камиш

У відповідь президент Анджей Дуда розкритикував такі підходи, назвавши їх небезпечними та схожими на стратегію Кремля. Однак офіційна Варшава запевняє у підтримці європейських прагнень України.

Волинська трагедія: історичний контекст

Згідно з інформацією УІНП, соціально-етнічне протистояння між українцями та поляками в роки Другої світової війни та в перші повоєнні роки було підсилене нацистським і комуністичним тоталітарними режимами, які прагнули послабити польське та українське підпілля. Також на зростання міжнаціональної ворожнечі вплинула дискримінаційна політика, що проводилася в міжвоєнній Польській Республіці, до якої входили західноукраїнські землі. У 1930 році за наказом Пілсудського розпочалася пацифікація, що супроводжувалася арештами, побиттями та вбивствами українців за етнічною ознакою.

Волинська трагедія – це етнічні чистки українців і поляків, які відбулися під час нацистської окупації в 1943–1944 роках. Українська повстанська армія протистояла Армії Крайовій в умовах партизанської боротьби, що призвело до жертв серед цивільного населення обох національностей.

Встановлено імена близько 30 тисяч польських жертв та близько 10 тисяч українських жертв цих масових убивств.