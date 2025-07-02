Зеленський позбавив митрополита Онуфрія громадянства через зв’язки з Росією

Про це повідомила Служба безпеки України

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про позбавлення митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрія, справжнє ім’я якого Орест Березовський, українського громадянства. Це рішення стало наслідком виявлення інформації, що митрополит має російське громадянство.

Згідно з даними Служби безпеки України, Онуфрій отримав російське громадянство у 2002 році, але не повідомив про це українські органи влади, продовжуючи користуватися українським паспортом. Крім того, він підтримує зв’язки з Російською православною церквою навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Служба безпеки також підкреслила, що митрополит протидіяв незалежності Української православної церкви від РПЦ та її канонічному статусу. Президент Зеленський підписав указ про позбавлення митрополита громадянства, хоча документ ще не був офіційно опублікований.

У 2023 році сам митрополит заявляв, що не вважає себе громадянином Росії, стверджуючи, що російське громадянство йому нібито надали через прописку під час навчання у семінарії на території колишньої РСФРР, і що він не отримував російський паспорт добровільно. Він також охарактеризував війну, розв’язану Росією проти України, як «ганьбу для людей».

У вересні 2024 року в Україні набув чинності закон «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», який передбачає заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Російською православною церквою. Експертна комісія перевірятиме релігійні організації на предмет співпраці з РПЦ, і у разі підтвердження зв’язків буде подано позов до суду про заборону їх діяльності.

Заборона УПЦ МП в Україні

В офіційних документах та реєстрах релігійних організацій Українська православна церква не має приставки «Московський патріархат». Назва УПЦ (МП) фігурує у звіті Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті за 2021 рік.

Навесні 2022 року УПЦ МП внесла зміни до свого Статуту, намагаючись дистанціюватися від РПЦ, проте експертиза Держслужби з питань свободи совісті підтвердила, що УПЦ є структурним підрозділом Російської православної церкви.

Розслідування «Української правди» виявило, що митрополит Онуфрій та понад 20 священнослужителів УПЦ МП мають російське громадянство. У церкві цю інформацію спростували, назвавши її «неправдивою та маніпулятивною», запевняючи, що митрополит є громадянином України від народження і не має паспортів інших держав.

Онуфрій визнав, що мав російський паспорт, але нібито не цікавився ним і після вторгнення Росії в Україну відмовився від російського громадянства.

На місцевому рівні депутати Рівненської облради проголосували за заборону УПЦ МП на території області та звернулися до Кабінету Міністрів з проханням припинити договори оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимоги українського законодавства.

Депутати Хмельницької міськради позбавили УПЦ МП права користування територією Свято-Покровського собору, де сталася сутичка між колишнім військовим і священнослужителем, а також заборонили користуватися земельними ділянками, що перебувають у комунальній власності громади.

Аналогічне рішення про заборону діяльності УПЦ МП ухвалили депутати Волинської обласної ради одноголосно.