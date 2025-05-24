Як повідомляє Telegram-канал начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака з посиланням на Telegram-канал Сергія Лисака

24 травня 2025 року в рамках обміну полоненими з російського полону до Дніпропетровщини повернулися 21 військовослужбовець. Про це повідомив Сергій Лисак, начальник обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні відбувся другий етап масштабного обміну 1000 на 1000. Україна повернула ще 307 своїх захисників. Серед них 21 воїн з Дніпропетровщини. Ми щиро радіємо разом з нашими Героями, які повертаються на рідну землю», – зазначив посадовець.

Євген Ситниченко, очільник районної військової адміністрації, додав, що серед звільнених є сім бійців з Криворізького району. Варто зазначити, що під час першого етапу обміну, який відбувся 23 травня, з полону РФ повернулися 30 жителів Дніпропетровщини.

Деталі обміну у форматі “1000 на 1000”

Обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 був узгоджений під час переговорів між представниками України та Росії, які відбулися у Стамбулі 16 травня. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що наразі триває розробка покрокового плану реалізації цього обміну.

У процесі беруть участь всі ключові інституції: Міністерство оборони, Головне управління розвідки Міноборони, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, МВС та Офіс омбудсмена. Хоча точна дата наступного обміну поки що невідома, представники України на переговорах зазначали, що він може відбутися найближчим часом.

Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки, 17 травня висловив сподівання, що обмін може відбутися вже наступного тижня. Президент Володимир Зеленський на брифінгу 19 травня підтвердив, що формат “1000 на 1000” стосується саме військовополонених.