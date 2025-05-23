Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі

Україна та Росія успішно завершили перший етап обміну в рамках формату “1000 на 1000”, про який було домовлено під час переговорів у Стамбулі 16 травня. В результаті цього обміну додому повернулися 390 українців, про що повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі. За його словами, великий обмін триватиме три дні – з 23 по 25 травня.

Президент підкреслив важливість повернення всіх, хто опинився в полоні, зазначивши, що перевіряється кожне прізвище та інформація про кожну особу. Він також запевнив, що Україна продовжить дипломатичні зусилля для забезпечення можливості таких обмінів у майбутньому.

Згідно з даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, в рамках цього обміну Україні вдалося повернути 270 військових та 120 цивільних заручників, серед яких три жінки та 387 чоловіків.

Серед військовослужбовців, які повернулися, є представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони брали участь в оборонних операціях на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харкові, Херсоні, а також у боях на Чернігівщині, Сумщині та Київщині.

Зі свого боку, Міністерство оборони Росії повідомило, що в рамках цього обміну Москва повернула 270 військових і 120 цивільних осіб, серед яких є жителі Курської області.

22 травня українська сторона передала російській стороні список на обмін у форматі “1000 на 1000”.

Деталі обміну у форматі “1000 на 1000”

Обмін полоненими у форматі “1000 на 1000” був затверджений під час переговорів між представниками України та Росії у Стамбулі 16 травня. Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що Україна працює над покроковим планом реалізації цього обміну.

У процесі обміну беруть участь усі ключові інституції, включаючи Міністерство оборони, Головне управління розвідки, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ та Офіс омбудсмена. Точна дата наступного обміну поки що невідома, але представники України на переговорах зазначали, що він може відбутися “найближчим часом”.

Керівник ГУР Кирило Буданов 17 травня висловив сподівання, що обмін може відбутися вже наступного тижня. Президент Зеленський на брифінгу 19 травня підтвердив, що формат “1000 на 1000” стосується військовополонених.