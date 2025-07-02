Як прозвітували у офіційному каналі Міністерства оборони Росії в Telegram, за три етапи обміну українська сторона віддала Росії 880 військовослужбовців, а також 120 цивільних.

В рамках обміну “1000 на 1000”, що проходив з 23 по 25 травня, Україна повернула Росії громадян, які були евакуйовані з Курської області. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції 2 липня.

“У рамках обміну “1000 на 1000”, коли ми повернули цивільних, ми повернули Росії громадян, які були евакуйовані з території Курської області.” – Дмитро Лубінець

Лубінець зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося вже 65 обмінів. Загалом вдалося повернути 5757 полонених, 294 цивільних заручника та 1378 дітей.

Омбудсман також підкреслив, що наразі не існує жодних механізмів тиску на Росію щодо цивільних заручників через міжнародних партнерів.

“Ми сподіваємося, що зʼявиться країна, яка стане посередником.” – Дмитро Лубінець

З початку повномасштабного вторгнення надійшло понад 71 тисячу звернень від родин полонених та безвісти зниклих.

Обмін полоненими “1000 на 1000”

Перший етап обміну у форматі “1000 на 1000” відбувся 23 травня за домовленістю, досягнутою на переговорах у Стамбулі 16 травня. Тоді вдалося повернути додому 697 осіб, серед яких були як військовополонені, так і цивільні заручники.

Другий етап обміну відбувся 24 травня, під час якого в Україну повернулися 307 військовослужбовців ЗСУ, прикордонників та нацгвардійців.

25 травня завершився третій етап, в рамках якого з російського полону повернулися 303 українські військовослужбовці.

У Міністерстві оборони Росії повідомили, що за три етапи обміну українська сторона передала Росії 880 військовослужбовців, а також 120 цивільних, які були засуджені в Україні за державну зраду та колабораціонізм і висловили бажання виїхати до РФ.