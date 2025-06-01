Україна презентує меморандум про припинення вогню на переговорах у Стамбулі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Україна підготувала меморандум, що містить ключові положення щодо припинення вогню, моніторингу перемир’я та необхідності зустрічі між президентом Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним. Цей документ буде представлений російській стороні під час переговорів, які відбудуться в Стамбулі 2 червня. У статті наведено основні пункти меморандуму.

Основні принципи угоди та переговорного процесу включають:

Безумовне припинення вогню в повітрі, на суші та на морі, що є необхідною умовою для мирних переговорів.

Заходи для зміцнення довіри, включаючи повернення всіх депортованих українських дітей, обмін полоненими за принципом “всіх на всіх” та звільнення цивільних заручників.

Запобігання повторенню агресії – мета переговорів полягає у забезпеченні тривалого миру та безпеки.

Гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти – Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки, а міжнародні партнери братимуть участь у контролі за виконанням угод.

Суверенітет – Україна має право обирати свій євроатлантичний курс та прагнути до членства в ЄС, а питання членства в НАТО залежить від консенсусу Альянсу.

Територіальні питання – територіальні здобутки Росії з 2014 року не визнаються, лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів, а обговорення територій відбуватиметься лише після припинення вогню.

Санкції – деякі обмеження можуть бути зняті поступово, з механізмом поновлення санкцій за потреби, а заморожені російські активи будуть використані для відновлення України або залишаться замороженими до виплати репарацій.

Реалізація угоди – передбачена чітка та досяжна дорожня карта для впровадження та контролю виконання домовленостей.

Наступним кроком стане узгодження режиму припинення вогню та порядку денного зустрічі лідерів. Після зустрічі у Стамбулі сторони продовжать переговори, зосереджуючи увагу на:

Повному та безумовному припиненні вогню, його умовах та моніторингу;

Заходах зміцнення довіри;

Підготовці та узгодженні порядку денного майбутніх переговорів лідерів;

Переговорах за участі США та Європи.

Припинення вогню

Пропонується повне та безумовне припинення вогню на термін не менше 30 днів з можливістю продовження кожні 30 днів. Моніторинг припинення вогню буде здійснюватися під керівництвом США за підтримки інших країн.

Заходи зі зміцнення довіри

Після успішного обміну військовополоненими в Стамбулі сторони продовжать процес обміну всіх військовополонених за принципом “всіх на всіх”. Україна наполягає на безумовному поверненні Росією всіх депортованих українських дітей та звільненні всіх цивільних ув’язнених, починаючи з лютого 2014 року.

Зустріч лідерів

Лідери України та Росії мають зустрітися для обговорення ключових аспектів остаточного мирного врегулювання, серед яких:

Постійне та повне припинення бойових дій: умови, моніторинг, санкції за порушення;

Гарантії безпеки та запобігання агресії;

Територіальні питання;

Економічні питання, компенсації та відновлення України;

Санкції за порушення мирної угоди;

Порядок укладання остаточної мирної угоди.

28 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що другий раунд прямих переговорів між Росією та Україною відбудеться 2 червня в Стамбулі, де російська сторона планує представити свій меморандум. Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що передав російській делегації український документ щодо перемир’я. Росія має чотири дні для надання відповіді.

30 травня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що проєкт російського меморандуму про припинення вогню, який обговорюватиметься у Стамбулі, не буде оприлюднено.