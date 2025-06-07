Україна спростовує відео Росії про тіла загиблих і готується до обміну полоненими

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Російська сторона оприлюднила відео, на якому, за їхніми словами, знаходяться тіла загиблих українських військових у рефрижераторах. Проте, представники Координаційного штабу зазначили, що це відео не було знято в місці, яке було визначено для обміну.

Заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов повідомив, що відео було знято на території Росії, що не відповідає домовленостям про місце обміну. Він підкреслив, що Україна та Росія узгодили терміни та місце для репатріації тіл загиблих, але росіяни влаштували «виставу» для своїх пропагандистських медіа.

Незважаючи на дії російської сторони, Україна продовжує підготовку до репатріації тіл загиблих та обміну військовополоненими, що було погоджено під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

Раніше Росія звинуватила Україну у перенесенні термінів репатріації та обміну військовополоненими на нібито «невизначений термін», стверджуючи, що підготувала ешелони для репатріації.

У відповідь на ці звинувачення, у Координаційному штабі підтвердили, що команди з обох сторін дійсно працювали над репатріацією тіл загиблих та обміном полонених, але точні дати обміну та підтвердження списків не були узгоджені.

Міністерство оборони України опублікувало заяву, в якій закликало російську сторону «не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не заважати поверненню українських полонених та не забирати їх до Росії».