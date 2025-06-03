Переговори Україна-Росія в Стамбулі: оцінка світових медіа та роль США

Як пише медіа ABC News, адміністрація Трампа “залишалася помітно мовчазною” щодо другого раунду переговорів між Україною та Росією.

Переговори, що відбулися 2 червня в Стамбулі між Україною та Росією, отримали від світових медіа оцінку як “швидкі та без конкретних результатів”. Багато експертів вважають, що ці зустрічі стали марною витратою часу для Росії. Водночас, мовчання США в цьому контексті свідчить про зміну їхньої ролі у посередництві конфлікту.

Згідно з ABC News, адміністрація Трампа “залишалася помітно мовчазною” під час другого раунду переговорів, що вказує на зниження впливу США в цьому процесі. Американські чиновники висловили своє розчарування через вимоги Росії, які Україна повинна виконати для досягнення 30-денного перемир’я, назвавши це “явною спробою Москви затягнути змістовні переговори”.

The Washington Post зазначає, що другий раунд переговорів тривав коротше і не охоплював ключові питання, пов’язані з припиненням війни. Напруга зросла через звинувачення російської делегації на адресу України у “шоу для європейців” та заклики повернути українських дітей, які були вивезені з окупованих територій.

“Навіть попри те, що зобов’язання США щодо оборони України, здається, хитаються, Європа дедалі голосніше висловлює свою підтримку Києва та говорить про небезпеку з боку Росії.” – The Washington Post

Колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт у коментарі для фінського Yle вважає, що дії Трампа лише спонукали Росію продовжувати агресію. Він підкреслив, що відмова від режиму припинення вогню стала сигналом для Москви продовжувати наступальні дії.

“Трамп вимагав безумовного припинення вогню, але відмовився від цього. Тому Путін хоче продовжувати наступ. Вони ведуть переговори лише для того, щоб не дратувати Трампа.” – Карл Більдт

Польська газета Wyborcza охарактеризувала переговори як “швидкі й без конкретики”, тоді як нідерландський De Telegraaf зазначив, що вони не призвели до припинення вогню, оскільки обидві сторони продовжують активні атаки. Західні країни готуються до посилення тиску на Москву.

Німецькі політики, зокрема Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн, вказали на те, що атаки всередині Росії свідчать про її вразливість. Родріх Кізеветтер додав, що Росія загострює свої вимоги, тоді як Україна має чіткі та зрозумілі умови, тому Німеччина повинна розглянути можливість введення вторинних санкцій.

Юссі Лассіла, старший науковий співробітник Фінського інституту міжнародних відносин, вважає, що переговори в Стамбулі стали для Росії грою на випередження часу і сигналом для США. Він підкреслює, що Росія не настільки впевнена, щоб відмовитися від переговорів, але не прагне миру, а страх перед Трампом змушує її сідати за стіл переговорів.