Другий раунд переговорів України та Росії у Стамбулі: домовленості та подальші кроки

Російське державне агентство ТАСС заявило про тривалість зустрічі у 2,5 години

Міністр оборони України Рустем Умєров провів важливу попередню зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та головою російської делегації Володимиром Мединським напередодні переговорів, які відбулися 2 червня. Цю інформацію підтвердило джерело, знайоме з ходом переговорного процесу.

Згідно з інформацією, зустріч проходила у вузькому колі та тривала близько 2,5 години, не відрізняючись суттєво від наступних переговорів. Після завершення зустрічі українська делегація залишила Стамбул, а переговори 2 червня завершилися.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня в Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між українською та російською делегаціями за посередництва турецької сторони. Цей раунд тривав понад годину. За результатами зустрічі Рустем Умєров повідомив, що сторони досягли домовленостей щодо обміну полоненими та репатріації 6 тисяч тіл загиблих військових.

Умєров також зазначив, що деталі цих домовленостей будуть оприлюднені “незабаром”. Крім того, російська сторона передала Україні “меморандум”, що містить їхнє бачення мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Київ має тиждень для вивчення та аналізу цього документа, після чого сторони зможуть узгодити подальші дії.

Міністр оборони України також запропонував провести ще один раунд переговорів у період з 20 по 30 червня.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, що російська сторона відмовилася від безумовного припинення вогню та від зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.