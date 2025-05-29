Переговори України та Росії у Стамбулі: участь США та перспективи миру

Як повідомляє YouTube-канал Білого Дому

Керолайн Левітт, речниця адміністрації президента США, прокоментувала можливу участь американських представників у переговорах між Україною та Росією. Під час брифінгу 29 травня вона зазначила: “Ми повідомимо, якщо президент вирішить надіслати свого представника”.

Левітт також висловила сподівання, що переговори між Україною та Росією відбудуться наступного тижня у Стамбулі. Вона підкреслила, що президент США закликав обидві сторони до мирного вирішення конфлікту, а не до продовження бойових дій.

Раніше Дональд Трамп висловив думку, що Володимир Путін не має наміру завершувати війну в Україні, і ситуація може прояснитися в найближчі два тижні. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив надію, що Москва не зірве наступні мирні переговори і надасть свої пропозиції для обговорення.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров повідомив, що другий раунд переговорів запланований на 2 червня в Туреччині, проте речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва ще не отримала офіційної відповіді на цю пропозицію.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія обіцяла надати “меморандум” з умовами, за якими готова завершити війну після обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”. Заступник голови Офісу президента Ігор Брусило додав, що підготовка до наступних переговорів триває, але команда для переговорів ще не сформована.

Спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог також повідомив, що США отримали від України пропозиції щодо мирної угоди, а Росія пообіцяла надіслати свій документ, який у РФ назвали “меморандумом”.

Переговори у Стамбулі: що відомо

16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії за посередництва Туреччини. Українську сторону представляли міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники. Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах 2022 року, а також заступники голів МЗС і Міноборони РФ та начальник Головного управління Генштабу.

Під час переговорів сторони домовилися про обмін по 1000 полонених з кожного боку як крок до зміцнення довіри, узгодили намір обмінятися письмовими пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню та погодилися провести ще одну зустріч.

Водночас стало відомо, що Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які не були захоплені воєнним шляхом, і погрожувала окупувати Харківську та Сумську області у разі відмови. Ця вимога була представлена як передумова для припинення вогню, а російська сторона також заявила про готовність вести війну роками.