Репатріація тіл загиблих військових: переговори України та Росії

Як повідомляє Міністерство оборони України

Рустем Умєров, міністр оборони України, підкреслив, що процес репатріації тіл загиблих військових є “чутливим та болючим”. Цю інформацію оприлюднило Міністерство оборони України.

“Йдеться про повернення «на щиті» понад 6000 українських захисників, які віддали життя за свободу України. Цей процес так само передбачений домовленостями.” – Рустем Умєров

На даний момент тривають технічні переговори між Україною та Росією щодо репатріації тіл загиблих військових, а також обміну військовополоненими, про що було домовлено під час зустрічей у Стамбулі. 9 червня відбувся перший етап обміну військовополоненими.

Під час другого раунду переговорів 2 червня сторони досягли угоди про репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін. Проте у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими спростували ці заяви, зазначивши, що інформація представників РФ про початок повернення тіл або репатріаційних заходів не відповідає дійсності.

У штабі підтвердили, що команди з обох сторін працюють над репатріацією тіл загиблих військовослужбовців та обміном полонених. Однак точні дати обміну та підтвердження списків ще не були узгоджені. Також не було досягнуто згоди щодо дати репатріації загиблих військових.

Російська сторона оприлюднила відео з рефрижераторами, які нібито підготовлені для репатріації. За словами представників РФ, вони підготували 1212 тіл загиблих. Однак заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов зазначив, що відео було знято на території Росії, а не в районі обміну.

Міністерство оборони України опублікувало заяву, в якій закликало російську сторону “не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених та не забирати їхніх полонених в Росію”.