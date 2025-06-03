Україна та Росія домовились у Стамбулі: обмін військовополоненими та запрошення на саміт НАТО

Текст агентства ТАСС оприлюднено в статті.

Під час другого раунду переговорів у Стамбулі, Україна та Росія досягли важливих домовленостей. Москва представила “меморандум” з умовами для припинення війни, а президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідерами обох країн. Окрім цього, Україна отримала запрошення на саміт НАТО, який відбудеться в Гаазі. Ось основні новини на ранок 3 червня.

На переговорах 2 червня сторони домовилися про обмін усіх тяжкопоранених та тяжкохворих військових за принципом “всіх на всіх”, а також про обмін солдатів віком від 18 до 25 років за аналогічною схемою. Крім того, було узгоджено повернення тіл загиблих у співвідношенні 6000 на 6000. Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що українська сторона також надала верифікований список викрадених дітей. Україна запропонувала провести зустріч лідерів до кінця червня.

Перший раунд переговорів відбувся 16 травня у Стамбулі за посередництва Туреччини, де було погоджено обмін військовополоненими у форматі “1000 на 1000”.

Російська сторона передала Україні меморандум з вимогами, виконання яких, на їхню думку, може призвести до завершення війни. Серед основних пунктів – виведення Збройних сил України з тимчасово окупованих територій, демобілізація, нейтральний статус України, відмова від постачання зброї, офіційний статус російської мови, проведення виборів до підписання мирної угоди та амністія політичних в’язнів.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що українські представники візьмуть тиждень для вивчення та аналізу документа, після чого сторони зможуть скоординувати подальші дії. Він також запропонував провести наступний раунд переговорів у період з 20 по 30 червня.

Речниця адміністрації президента США Дональда Трампа, Керолайн Левітт, заявила, що Трамп відкритий до тристоронньої зустрічі з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. За її словами, президент США вважає, що війну слід завершити за столом переговорів і чітко висловив це обом лідерам.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив отримання запрошення на саміт НАТО, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі. Раніше про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Також участь у саміті планує президент США Дональд Трамп.