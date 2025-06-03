Україна та Росія домовились у Стамбулі: обмін військовополоненими та мирні переговори

Текст оприлюднило агентство ТАСС

Під час другого раунду переговорів, що відбулися 2 червня у Стамбулі, Україна та Росія досягли важливих домовленостей. Москва також передала Україні “меморандум” з умовами, які, на їхню думку, можуть призвести до завершення війни. Президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, а Україна отримала запрошення на саміт НАТО, який відбудеться в Гаазі.

Серед ключових домовленостей, досягнутих під час переговорів, є обмін усіх тяжкопоранених та тяжкохворих військових за схемою “всіх на всіх”, а також обмін солдатів віком від 18 до 25 років. Крім того, сторони домовилися про повернення тіл загиблих у пропорції 6000 на 6000. Міністр оборони України Рустем Умєров також повідомив, що українська сторона надала верифікований список викрадених дітей.

Україна запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця червня. Перший раунд переговорів, що відбувся 16 травня, завершився домовленістю про обмін військовополоненими у форматі “1000 на 1000”.

У “меморандумі”, переданому Росією, містяться вимоги, виконання яких, на думку Москви, може призвести до припинення війни. Серед основних пунктів – виведення Збройних сил України з тимчасово окупованих територій, демобілізація, надання Україні нейтрального статусу та припинення постачання зброї. Росія також наполягає на офіційному статусі російської мови, проведенні виборів в Україні до підписання мирної угоди та амністії для політичних в’язнів.

Рустем Умєров зазначив, що українська делегація візьме тиждень для вивчення та аналізу документа, після чого сторони зможуть скоординувати подальші дії. Він також запропонував провести наступний раунд переговорів у період з 20 по 30 червня.

Речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт повідомила, що Трамп відкритий до тристоронньої зустрічі з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Ця ініціатива була озвучена під час переговорів у Стамбулі.

“Трамп вважає, що війну слід завершити за столом переговорів і чітко висловив це обом лідерам.” – Керолайн Левітт, речниця адміністрації президента США

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що отримав запрошення на саміт НАТО, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі. Про це він заявив під час пресконференції 2 червня. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс також підтвердив участь президента США Дональда Трампа у саміті.