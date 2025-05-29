Україна готує делегацію для переговорів з Росією у червні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що формування складу української делегації на майбутніх переговорах з Російською Федерацією буде залежати від представників російської сторони. Про це під час пресконференції заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Тихий зазначив, що якщо зустріч відбудеться і російська делегація залишиться в тому ж складі, що й на попередніх переговорах, то можна очікувати, що українська сторона буде представлена аналогічно.

Останні переговори між Україною та Росією відбулися 16 травня в Стамбулі. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров, а також були присутні перші заступники керівників МЗС, СБУ, ГУР та інші високопосадовці. Російську сторону представляв Володимир Мединський, який вже очолював делегацію під час переговорів у 2022 році, а також заступники голів МЗС і Міноборони РФ та начальник Головного управління Генштабу.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров анонсував другий раунд переговорів, запланований на 2 червня в Туреччині. Проте, наступного дня речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Москва ще не отримала офіційної відповіді на цю пропозицію.

Заступник голови Офісу президента України Ігор Брусило додав, що підготовка до наступних переговорів вже триває, але команда для переговорів ще не сформована.

Деталі переговорів у Стамбулі

Перемовини проходили за посередництва Туреччини. В результаті зустрічі сторони досягли кількох важливих домовленостей, зокрема, погодили обмін по 1000 полонених з кожного боку як крок до зміцнення довіри. Також було узгоджено намір обмінятися письмовими пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню та принципово погоджено провести ще одну зустріч.

Водночас Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які вона не захопила воєнним шляхом, і погрожувала окупацією Харківської та Сумської областей у разі відмови. Ця вимога була представлена як передумова для режиму припинення вогню. Крім того, російська делегація заявила про готовність продовжувати війну протягом тривалого часу.