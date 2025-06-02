Другий раунд переговорів Україна-Росія у Стамбулі 2 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

2 червня у Стамбулі, Туреччина, розпочнеться другий раунд прямих переговорів між українською та російською делегаціями. Українську сторону, як і раніше, очолить міністр оборони Рустем Умєров, а російську – Дмитро Мединський. На переговорах можуть бути присутніми радники з США, Німеччини, Великої Британії та Франції, про що повідомив спецпосланець Трампа з питань України Кіт Келлог.

Перед переговорами президент Володимир Зеленський окреслив основні позиції України: повне та безумовне припинення вогню, звільнення полонених, повернення викрадених дітей, а також підготовка зустрічі лідерів держав. Минулого тижня Україна передала Росії документ з позицією щодо мирного врегулювання конфлікту. Проте російська сторона, яка обіцяла надати свій меморандум після обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”, досі цього не зробила.

Ключові положення українського документа для мирного врегулювання

Документ, який Україна передала Росії, буде представлений під час зустрічі 2 червня. У ньому Київ пропонує припинення вогню щонайменше на 30 днів як необхідну умову для початку повноцінних мирних переговорів. Якщо буде досягнута домовленість, контроль за її виконанням пропонують покласти на США та інші “треті країни”.

Після цього планується обмін полоненими у форматі “всіх на всіх” та повернення українських дітей, які були депортовані до Росії. Документ також передбачає проведення зустрічі на рівні лідерів – президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Важливою умовою є те, що нинішня лінія фронту стане відправною точкою для подальших переговорів щодо територіальних питань. Україна та Росія мають спільно працювати над умовами повного припинення війни разом зі США та Європейським Союзом.

Серед інших ключових положень – відсутність обмежень на військову силу України після укладення мирної угоди, невизнання міжнародною спільнотою російського суверенітету над окупованими територіями та виплата репарацій.

Росія обіцяла надати свій меморандум після обміну у форматі “1000 на 1000”, але українська сторона його досі не отримала. Президент Зеленський 31 травня зазначив, що ні Україна, ні Туреччина, ні США не мають інформації про позиції російської делегації перед початком переговорів у Стамбулі.

Склад української делегації

Президент Зеленський затвердив склад української делегації, яку очолює міністр оборони Рустем Умєров. До переговорної групи увійшли:

Олександр Бевз – радник керівника Офісу президента;

Олександр Дьяков – заступник начальника штабу Командування ВМС ЗСУ;

Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ;

Юрій Ковбаса – представник Уповноваженого ВР з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);

Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату головнокомандувача ЗСУ;

Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;

Євгеній Острянський – заступник начальника Генштабу ЗСУ;

Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;

Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР Міноборони;

Андрій Фомін – начальник відділу міжнародного права Генштабу ЗСУ;

Олексій Шевченко – заступник начальника Генштабу ЗСУ;

Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ;

Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ.

Склад делегації майже не змінився в порівнянні з першим раундом переговорів 16 травня, за винятком відсутності Олексія Маловацького, начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ.

Прибуття української делегації до Стамбулу

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим вже прибула до Стамбулу для участі у переговорах. Зустріч із російською стороною запланована на другу половину дня, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Другий раунд переговорів відбудеться в палаці Чираган у Стамбулі.