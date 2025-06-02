Другий раунд переговорів України та Росії: спецоперація СБУ і вибори в Польщі

Як передає медіа Gazeta wyborcza

Сьогодні, 2 червня, відзначається 1195-й день повномасштабної війни Росії проти України. У цей час у Стамбулі проходять другий раунд прямих переговорів між Україною та Росією. Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яку очолить міністр оборони Умєров, як і під час попереднього раунду.

Відомо, що Україна підготувала меморандум, який була запропоновано Росії та США. 1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію під назвою «Павутина», в результаті якої за допомогою FPV-дронів було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на чотирьох аеродромах у тилу Росії.

Тим часом, 1 червня, армія РФ завдала ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Збройних сил України, внаслідок чого загинули та отримали поранення військовослужбовці. На цьому фоні командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт на відставку.

У Харкові знову чулися вибухи, що свідчить про активізацію бойових дій у регіоні. Кореспонденти повідомляють про кілька вибухів, які пролунали за останні години.

Водночас у Польщі завершився другий тур президентських виборів. Згідно з останніми опитуваннями, кандидат від партії «Право і справедливість» Кароль Навроцький випереджає свого опонента Рафала Тшасковського, набираючи 51% голосів проти 49%. Різниця у 2% перевищує статистичну похибку у 0,5%, що свідчить про можливу перемогу Навроцького.