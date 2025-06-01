Мирні переговори Україна-Росія у Стамбулі 2 червня: деталі та очікування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У понеділок, 2 червня, у Стамбулі відбудеться новий раунд мирних переговорів між Україною та Росією, на яких українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський.

Зеленський також підкреслив основні позиції України, які включають повне та безумовне припинення вогню, звільнення полонених, повернення викрадених дітей, а також підготовку до зустрічі на найвищому рівні для встановлення тривалого миру та забезпечення безпеки.

“Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров.” – Володимир Зеленський

Переговори у Стамбулі: деталі та очікування

Наступний раунд мирних переговорів заплановано на 2 червня в Стамбулі, цю дату та місце проведення запропонувала Росія. Українська сторона закликала Москву надати “меморандум” щодо припинення вогню для ознайомлення перед початком другого раунду переговорів.

30 травня речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що проект російського “меморандуму” не буде оприлюднений.

Міністерство закордонних справ України раніше зазначало, що склад української делегації на переговорах залежатиме від представників Росії. Росія оголосила свій склад делегації 29 травня, до якої увійдуть ті ж особи, що брали участь у переговорах 16 травня, на чолі з помічником президента Путіна Володимиром Мединським.

Крім того, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог повідомив, що до Стамбула також прибудуть радники з національної безпеки США, Німеччини, Великої Британії та Франції.