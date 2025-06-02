Другий раунд мирних переговорів України та Росії в Туреччині: результати та домовленості

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні в Туреччині відбувся другий раунд мирних переговорів між Україною та Росією. Міністр оборони України Рустем Умєров підсумував результати зустрічі під час пресконференції, що відбулася після завершення переговорів.

Умєров зазначив, що Україна висунула три основні вимоги до Росії:

Встановлення тримісячного режиму припинення вогню.

Звільнення всіх військовополонених та повернення викрадених дітей.

Організація зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Міністр оборони підкреслив, що російська сторона передала свій “меморандум” лише під час зустрічі, тоді як Україна вже надала свій документ 28 травня.

“Наша команда має тиждень на вивчення документів, потім ми скоординуємо наші кроки.” – Рустем Умєров

Крім того, Умєров підтвердив, що сторони домовилися про обмін полоненими, зокрема важкохворими військовими та молоддю віком від 18 до 25 років. Обмін планується провести у форматі “всіх на всіх”. Також було досягнуто угоди про передачу 6 тисяч тіл загиблих військових.

Міністр додав, що Україна надала список кількох сотень дітей, які були депортовані до Росії. Він зазначив, що повернення хоча б половини з них стане позитивним сигналом, якщо Росія дійсно прагне миру.

“Ми передали список кількох сотень дітей, які були депортовані до Росії. Якщо Росія віддана мирному процесу, повернення хоч би половини дітей зі списку стало б позитивним сигналом.” – Рустем Умєров

Умєров також повідомив, що Україна запропонувала Росії провести зустріч між лідерами країн за участю третьої сторони, серед яких можливим кандидатом є президент США Дональд Трамп.

“Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця з 20 по 30 червня. Ми довго говорили Росії, ця війна має закінчитись і весь світ нас підтримує. Якщо Росія серйозно налаштована на припинення війни, вона буде рухатись в цьому напрямку. Якщо ні, мають запроваджуватись санкції.” – Рустем Умєров

Другий раунд переговорів у Стамбулі тривав близько години. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на початку зустрічі зазначив, що обговорюватимуться позиції обох сторін щодо перемир’я, гуманітарні ініціативи, зокрема обмін військовополоненими, а також підготовка можливої зустрічі лідерів України та Росії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками переговорів у Стамбулі Україна готує новий обмін військовополоненими.