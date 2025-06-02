Україна отримала меморандум від Росії для мирних переговорів у Стамбулі

Про це журналістам повідомив міністр оборони України та очільник української делегації Рустем Умєров у відеоінтерв’ю на YouTube

2 червня під час переговорів у Стамбулі російська сторона передала Україні так званий “меморандум”, що містить їхнє бачення мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Київ має тиждень для вивчення та аналізу цього документа.

Умєров зазначив, що після цього обидві сторони зможуть “скоординувати” свої подальші дії. Він також запропонував російській делегації провести ще один раунд переговорів у період з 20 по 30 червня.

Сергій Кислиця, заступник міністра закордонних справ та член української делегації, розповів, що раніше Київ передав свої пропозиції, але не отримав відповіді від російської сторони.

“Пропозиції РФ ми раніше не бачили, вони передали їх під час нашої зустрічі, тому ми не можемо на них зараз реагувати. Ми маємо ознайомитися з документом.” – Сергій Кислиця

Кислиця також підкреслив, що російська сторона відмовилася від безумовного припинення вогню та від зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.

1 червня було опубліковано повний текст меморандуму, який українська делегація представила російській стороні. Документ містить положення про припинення вогню, моніторинг перемир’я та необхідність зустрічі між Зеленським і Путіним.

У меморандумі також йдеться про безумовне повернення Росією всіх депортованих та переміщених українських дітей, обмін полоненими, а також звільнення всіх цивільних ув’язнених. Ці заходи повинні стосуватися всіх категорій осіб, починаючи з лютого 2014 року.

Умєров повідомляв, що Україна передала цей документ очільнику російської переговорної делегації Володимиру Мединському ще 28 травня.

Другий раунд переговорів у Стамбулі, що відбувся 2 червня, тривав понад годину. За його підсумками Умєров повідомив, що сторони домовились про обміни полоненими та репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.