Переговори України та Росії про припинення вогню: меморандум і обмін полоненими

Як повідомляє Twitter-акаунт @SpoxUkraineMFA

Російська сторона виявляє побоювання щодо надсилання Україні свого меморандуму, що стосується припинення вогню, оскільки це може вказувати на нереалістичні ультиматуми. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у своїй заяві. Він підкреслив, що в Москві бояться визнати, що саме Росія затримує процес мирного врегулювання конфлікту.

Тихий зазначив: “Якщо це не так, то Росія повинна терміново ухвалити документ і припинити грати в ігри, які лише демонструють їхнє бажання, щоб наступна зустріч була безрезультатною”.

28 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сподівання, що Москва не зірве заплановані мирні переговори і швидко надасть свої пропозиції для розгляду українською стороною, оскільки це було узгоджено раніше.

Раніше Сергій Лавров, міністр закордонних справ РФ, повідомив, що другий раунд переговорів заплановано на 2 червня в Туреччині. Однак наступного дня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва ще не отримала відповіді на цю пропозицію.

28 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія обіцяла надати “меморандум” з умовами, за яких РФ готова завершити війну після обміну у форматі “1000 на 1000”.

Заступник голови Офісу президента України Ігор Брусило зазначив, що підготовка до наступних переговорів з Росією вже триває, хоча переговорна команда ще не сформована.

Спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог також повідомив, що США отримали від України пропозиції щодо мирної угоди, а Росія пообіцяла надіслати аналогічний документ, який у РФ називають “меморандумом”.

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі

16 травня в Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії. Українську сторону представляв міністр оборони Рустем Умєров, а також перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники.

Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який раніше вже очолював групу на переговорах у 2022 році, а також заступники голів російських МЗС і Міноборони, начальник Головного управління Генштабу.

Ця зустріч відбулася за посередництва Туреччини. В результаті переговорів сторони досягли кількох важливих рішень, зокрема:

домовленість про обмін по 1000 полонених з кожного боку як крок до зміцнення довіри;

узгодження наміру обмінятися письмовими пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню;

погодження “принципово” провести ще одну зустріч.

Крім того, стало відомо, що Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які не були захоплені воєнним шляхом, і погрожувала окупувати Харківську та Сумську області у разі відмови. Ця вимога була представлена як передумова для режиму припинення вогню. Також російська делегація заявила, що Росія готова продовжувати війну роками.