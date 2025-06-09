Відсутність відповіді Москви на пропозиції України щодо завершення війни – Сибіга

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Київ досі не отримав жодної відповіді від Москви на пропозиції щодо завершення війни, які були передані російській делегації перед другим раундом переговорів у Стамбулі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом у Києві 9 червня.

Сибіга підкреслив, що саме Кремль “блокує мирний процес” і досі не надав українській стороні відповіді

“на наші конструктивні пропозиції.” – Андрій Сибіга

.

Він також зазначив, що російська делегація у Стамбулі замість конструктивного діалогу представила список ультиматумів, які є неприйнятними для дипломатів.

“Натомість вони (російська делегація – ред.) кинули на стіл у Стамбулі список ультиматумів, які неприйнятні для дипломатів.” – Андрій Сибіга

Очільник МЗС України підкреслив, що ця ситуація ще раз демонструє необхідність посилення тиску на Росію та всіх, хто підтримує її агресію проти України.

Меморандуми України та Росії

1 червня було опубліковано повний текст меморандуму України, який українська делегація передала російській стороні під час переговорів у Стамбулі 2 червня. Документ містить положення про припинення вогню, моніторинг перемир’я та необхідність зустрічі президента Володимира Зеленського з очільником Кремля Володимиром Путіним.

У меморандумі також йдеться про безумовне повернення Росією всіх депортованих та переміщених українських дітей, обмін полоненими і звільнення всіх цивільних ув’язнених. Ці заходи мають поширюватися на всі категорії осіб, починаючи з лютого 2014 року.

Про передачу цього документа очільнику російської переговорної делегації Володимиру Мединському повідомляв міністр оборони Рустем Умєров ще 28 травня.

2 червня під час другого раунду переговорів у Стамбулі російська сторона передала українській делегації свій меморандум з умовами, після виконання яких РФ нібито має припинити війну. Зокрема, Москва вимагає виведення ЗСУ з територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, визнання цих регіонів російськими, нейтрального статусу України, а також припинення постачання озброєння Києву і надання розвідданих.

Президент Володимир Зеленський назвав цей документ “ультиматумом”.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня українська та російська делегації за посередництва влади Туреччини провели другий раунд переговорів у Стамбулі, який тривав понад годину. За підсумками очільник Міноборони та глава української делегації Рустем Умєров повідомив, що сторони домовилися про обміни полоненими та репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових. Деталі щодо цього обіцяють повідомити найближчим часом.

Російська сторона передала Україні так званий “меморандум”, що містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови припинення вогню. Київ взяв тиждень на вивчення та аналіз документа, після чого сторони зможуть скоординувати подальші кроки.

Умєров також запропонував провести ще один раунд переговорів у період з 20 по 30 червня.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України та член української делегації Сергій Кислиця повідомив, що росіяни відмовилися від безумовного припинення вогню та зустрічі президентів Зеленського і Путіна.