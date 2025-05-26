Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими

З 23 по 25 травня відбувся значний обмін полоненими у форматі “1000 на 1000”, в результаті якого було звільнено бійців із 46 військових частин, з яких раніше не повернули жодного. Цю інформацію оприлюднив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У штабі зазначили, що повернення військових з цих підрозділів тривалий час блокувалося російською стороною з різних причин, проте конкретні деталі не були розкриті.

Цікаво, що кожен третій звільнений військовослужбовець перебував у полоні понад три роки: 311 осіб утримували з 2022 року, 122 – з 2023-го, і 150 – з 2024 року.

Серед звільнених військових були:

497 представників Сухопутних військ;

97 моряків Військово-морських сил;

95 бійців Територіальної оборони;

72 десантники;

21 представник Сил безпілотних систем;

2 представники Повітряних сил;

2 представники Сил підтримки;

56 прикордонників;

31 нацгвардієць;

1 представник Державної спеціальної служби транспорту.

Також додому повернулися 175 захисників Маріупольського гарнізону, з яких 81 потрапив у полон під час оборони Азовсталі. У Координаційному штабі підкреслили, що всі звільнені – це солдати та сержанти, які боронили найгарячіші ділянки фронту.

Етапи обміну полоненими “1000 на 1000”

Перший етап обміну відбувся 23 травня, коли Україна та Росія реалізували домовленості, досягнуті на переговорах у Стамбулі 16 травня. Тоді додому повернулися 697 осіб, серед яких були як військовополонені, так і цивільні заручники.

Другий етап, що відбувся 24 травня, приніс Україні 307 військовослужбовців Збройних сил, прикордонників та нацгвардійців.

Третій етап обміну, який відбувся 25 травня, завершився звільненням 303 українських військових з російського полону.

Згідно з інформацією Міністерства оборони Росії, за три етапи обміну українська сторона передала Росії 880 військовослужбовців, а також 120 цивільних, які були засуджені в Україні за державну зраду та колабораціонізм і висловили бажання виїхати до Росії.