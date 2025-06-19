Новий етап обміну полоненими між Україною та Росією: підсумки та репатріація тіл

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

19 червня Україна та Росія здійснили новий етап обміну полоненими, що став результатом домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що точна кількість звільнених осіб наразі не розголошується з міркувань безпеки, але буде оголошена після завершення обміну.

“Наші люди повертаються додому з російського полону. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року.” – Володимир Зеленський

Звільнені військові брали участь у бойових діях на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазначив, що цей етап обміну стосується категорії “тяжкохворі і поранені”, відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

Під час переговорів 2 червня сторони домовилися про обмін у форматі 1000 на 1000, а також про додатковий обмін 200 на 200 військовополонених. Це стало другим масштабним обміном між Україною та Росією. Крім того, було погоджено репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін, проте Координаційний штаб спростував ці заяви, підкресливши, що інформація про початок повернення тіл або репатріаційних заходів з боку РФ не відповідає дійсності.

9 червня відбувся перший етап обміну полоненими, під час якого додому повернули військових віком до 25 років. Наступні етапи обміну тяжкопораненими і тяжкохворими проходили 10, 12 та 14 червня. Усі етапи здійснювалися без розголошення точних цифр з міркувань безпеки.

11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл загиблих українських військовослужбовців, тоді як Міноборони РФ повідомило про отримання 27 тіл. Під час переговорів у Стамбулі було погоджено формат репатріації “6 000 на 6 000”.

16 червня в Україну повернули ще 1 245 тіл загиблих. Координаційний штаб повідомив, що репатріаційна частина домовленостей у Стамбулі завершена. Загалом у межах цих домовленостей повернули 6 057 тіл загиблих військових.