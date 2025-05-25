Обмін полоненими, передача F-16 та санкції: ключові події 1188-го дня війни в Україні

Як повідомляє Суспільне.

25 травня 2025 року завершився важливий етап обміну полоненими між Україною та Росією в рамках операції “1000 на 1000”. В результаті цього обміну з російського полону повернулися українські військовослужбовці, серед яких були представники Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також бійці Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної служби спеціального транспорту.

Цей обмін став знаковим кроком у звільненні українських захисників, які тривалий час перебували в полоні. Президент України Володимир Зеленський акцентував увагу на важливості цієї події для підняття бойового духу українських військових та їхніх родин.

У той же час, Нідерланди підтвердили, що 26 травня передадуть Україні останній з 24 обіцяних винищувачів F-16. Ця передача є частиною міжнародної підтримки України в її боротьбі з російською агресією, яка триває вже 1188 днів.

На фоні цих подій у Києві та Харкові тривають обстріли та атаки ворожих безпілотників. У столиці та її околицях зафіксовано кілька вибухів, а в Харкові за ніч пролунало понад десять вибухів. Місцева влада повідомляє про активну роботу сил протиповітряної оборони, які намагаються нейтралізувати загрози.

Крім того, президент Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, сина колишнього президента компанії “Мотор Січ” Олександра Богуслаєва, а також дев’яти компаній і трьох громадян Росії, пов’язаних із казино “Pin-Up”. Ці заходи спрямовані на посилення тиску на осіб та структури, які підтримують агресію проти України.

Таким чином, 1188-й день війни відзначився важливими подіями як на фронті, так і на дипломатичному та політичному рівнях, що свідчить про непохитну позицію України у боротьбі за свою незалежність і територіальну цілісність.