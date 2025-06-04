Обмін полоненими та атаки на Харків: новини війни 5 червня 2025

Як повідомляє Telegram-канал міського голови Ігоря Терехова

5 червня 2025 року відзначаємо 1198-й день війни, що триває між Росією та Україною. Президент Володимир Зеленський повідомив, що на вихідних 7-8 червня заплановано обмін полоненими між двома країнами, в рамках якого очікується повернення близько 500 українських військових.

Крім того, відбулася важлива телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Трамп зазначив, що Путін “рішуче” заявив про необхідність відповісти на українську операцію, відому як “Павутина”.

4 червня Росія здійснила ракетний удар по військовому навчальному підрозділу на Полтавщині, внаслідок чого є постраждалі.

У Брюсселі пройшла 28-ма зустріч у форматі “Рамштайн”, де сім країн оголосили про нові пакети військової допомоги для України.

Атака на Харків

У Харкові внаслідок атаки російських безпілотників постраждали троє осіб, серед яких 13-річна дитина. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що влучання сталося у житлові багатоповерхівки, внаслідок чого виникли пожежі в квартирах та автомобілях.

Армія РФ використала ракети та безпілотники для атаки на Слобідський район Харкова. Наразі встановлюються деталі події, відомо про наявність поранених.