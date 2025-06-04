Обмін полоненими та атаки на Харків: новини війни 5 червня 2025

Як повідомляє Telegram-канал міського голови Ігоря Терехова
5 червня 2025 року відзначаємо 1198-й день війни, що триває між Росією та Україною. Президент Володимир Зеленський повідомив, що на вихідних 7-8 червня заплановано обмін полоненими між двома країнами, в рамках якого очікується повернення близько 500 українських військових.
Крім того, відбулася важлива телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Трамп зазначив, що Путін “рішуче” заявив про необхідність відповісти на українську операцію, відому як “Павутина”.
4 червня Росія здійснила ракетний удар по військовому навчальному підрозділу на Полтавщині, внаслідок чого є постраждалі.
У Брюсселі пройшла 28-ма зустріч у форматі “Рамштайн”, де сім країн оголосили про нові пакети військової допомоги для України.
Атака на Харків
У Харкові внаслідок атаки російських безпілотників постраждали троє осіб, серед яких 13-річна дитина. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що влучання сталося у житлові багатоповерхівки, внаслідок чого виникли пожежі в квартирах та автомобілях.
Армія РФ використала ракети та безпілотники для атаки на Слобідський район Харкова. Наразі встановлюються деталі події, відомо про наявність поранених.
“Путін рішуче сказав, що має відповісти на українську операцію ‘Павутина’.”
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