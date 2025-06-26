Новий етап обміну полоненими між Україною та Росією за домовленостями у Стамбулі

Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нещодавно Україна та Росія провели новий етап обміну полоненими, що стало результатом домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

В рамках цього обміну до України повернулися військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Багато з них перебували в полоні з 2022 року. Точна кількість повернених осіб наразі не розголошується з міркувань безпеки і буде оголошена після завершення всього процесу.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що 26 червня Україні вдалося повернути захисників Маріуполя та нацгвардійців, які охороняли Чорнобильську АЕС. Серед повернених є офіцери, наймолодшому з яких 24 роки, а найстаршому – 62 роки.

На переговорах у Стамбулі 2 червня сторони домовилися про обмін у форматі 1000 на 1000 військовополонених, а також про додатковий обмін 200 на 200 осіб. Крім того, було погоджено репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з обох сторін.

7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін, проте Координаційний штаб спростував ці заяви, підкресливши, що інформація про початок повернення тіл або репатріаційних заходів з боку РФ не відповідає дійсності.

Перший етап обміну відбувся 9 червня, коли додому повернули військових віком до 25 років. Наступні етапи проходили 10, 12, 14, 19 та 20 червня, під час яких обмінювалися тяжкопораненими та тяжкохворими полоненими. Кількість повернених не розголошується до завершення процесу.

Окрім обміну живими, також відбувалися масштабні репатріаційні заходи тіл загиблих. 11 червня в Україну повернули 1 212 тіл полеглих військових, у той час як Росія отримала 27 тіл. Загалом у межах домовленостей у Стамбулі було повернуто понад 6 000 тіл загиблих з обох сторін.

Завершення репатріаційної частини домовленостей було оголошено 16 червня, коли в Україну доставили останні 1 245 тіл загиблих. Загальна кількість повернутих тіл становить 6 057.

Таким чином, обміни полоненими та репатріація тіл загиблих тривають відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі, що є важливим кроком у гуманітарному напрямку під час триваючого конфлікту.