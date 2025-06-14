Зеленський про подальші кроки у мирних перемовинах після обміну полоненими

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Після завершення обмінів полоненими, які відбулися 2 червня в рамках стамбульських домовленостей, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська та російська сторони планують обговорити наступні кроки у мирних перемовинах. Цю інформацію підтвердила кореспондентка.

“На сьогоднішній момент – ідуть обміни. Міністр оборони Умеров контактує з Мединським. Закінчаться обміни і сторони обговорять наступний крок.” – Володимир Зеленський

Зеленський також зазначив, що обміни можуть завершитися 20-21 червня:

“Я не хочу просто говорити точну дату, тому що це люди, обміни непрості. Але вони будуть.” – Володимир Зеленський

Обмін військовополоненими та репатріація тіл загиблих

Під час переговорів у Стамбулі 2 червня представники України та Росії досягли домовленості про обмін у форматі 1000 на 1000. Крім того, сторони погодилися на обмін ще 200 на 200 військовополонених, що стало б другим масштабним обміном між країнами.

Також було домовлено про репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з обох сторін.

7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін. Однак у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими спростували ці заяви, підкресливши, що інформація про початок повернення тіл не відповідає дійсності.

У штабі зазначили, що команди з обох сторін працювали над репатріацією тіл загиблих та обміном полонених, але точні дати обміну та підтвердження списків не були узгоджені. Також не було погоджено дату репатріації загиблих військових.

Міністерство оборони України закликало російську сторону не створювати штучних перешкод і не поширювати неправдиву інформацію, щоб не затримувати повернення українських полонених.

8 червня Зеленський повідомив, що Росія досі не надала повні списки для обміну у форматі 1000 на 1000.

9 червня відбувся перший етап обміну полоненими, про який домовлялися у Стамбулі. Тоді додому повернули військових віком до 25 років.

11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл загиблих українських військовослужбовців, в той час як Росія отримала 27 тіл.

10 та 12 червня пройшли перші дві частини обміну тяжкопоранених і тяжкохворих, в результаті чого додому повернулися бійці ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту України.