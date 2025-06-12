Обмін військовополоненими та репатріація тіл загиблих між Україною та Росією у 2024 році

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у Telegram

Протягом останніх кількох днів між Україною та Росією відбулися обміни військовополоненими та тілами загиблих, відповідно до угод, досягнутих під час переговорів у Стамбулі 2 червня. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що найближчим часом очікується наступний етап обміну.

9 червня відбувся перший етап обміну полоненими, в рамках якого додому повернули військових віком до 25 років. Наступного дня, 10 червня, сторони провели обмін тяжкопораненими та тяжкохворими військовополоненими, а 12 червня відбувся другий етап. Проте, з міркувань безпеки, точна кількість повернутих не розголошується і буде озвучена лише після завершення обміну.

Крім того, 11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл загиблих українських військовослужбовців, в той час як Росія отримала 27 тіл. Відомо, що під час переговорів у Стамбулі сторони домовилися про обмін у форматі “6 000 на 6 000”.

Під час переговорів 2 червня представники України та Росії досягли угоди про обмін у форматі 1000 на 1000, а також про додатковий обмін 200 на 200 військовополоненими. Це стало б другим випадком, коли сторони проводили обмін у такому масштабі. Також було домовлено про репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з обох сторін.

7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими спростували цю інформацію, зазначивши, що заяви представників РФ про початок повернення тіл не відповідають дійсності.

У відповідь на російські заяви, Координаційний штаб підтвердив, що команди з обох сторін працюють над репатріацією тіл загиблих військовослужбовців та обміном полонених. Проте, точні дати обміну та підтвердження списків не були узгоджені, і сторони не погодили дату репатріації загиблих.

Міністерство оборони України закликало російську сторону “не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не затримувати повернення українських полонених”.

8 червня президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія досі не надала повні списки для обміну у форматі 1000 на 1000.

Таким чином, процес обміну військовополоненими та репатріації тіл загиблих триває, і українська сторона сподівається на подальші успішні етапи в цій важливій справі.