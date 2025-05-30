Масовий обмін полоненими між Україною та Росією: деталі та наслідки

Як зазначає Facebook Stanislav Aseyev

З 23 по 25 травня відбувся значний обмін полоненими між Росією та Україною, в рамках якого кожна сторона передала по 880 військових та 120 цивільних осіб. За даними організації “Захист в’язнів України”, більше половини з повернених цивільних осіб мали кримінальні судимості, які не були пов’язані з війною.

Серед цих людей щонайменше 15 осіб відбували покарання в колоніях на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей. Близько 50 з них – це українці, які проживали в Росії та були засуджені в різні роки. Після відбуття терміну російська влада повинна була їх депортувати, але вони залишалися в центрах для іноземців, що нелегально перебувають у Росії. Їх несподівано включили до обміну, що стало сюрпризом як для української влади, так і для самих в’язнів.

Кореспондент зустрівся з колишніми ув’язненими в Києві, які розповіли про пропозиції росіян взяти участь у війні в обмін на звільнення, а також про те, що після повернення додому вони опинилися без документів, грошей і чіткого плану на майбутнє.

Олександр з Харківщини, який відбував покарання в Росії, поділився, що після звільнення його примусово утримували в депортаційному центрі, де йому пропонували вступити до російської армії. Він відмовився, оскільки вважає себе щирим українцем.

За словами Олександра, умови утримання були жахливими, а ставлення до них – принизливим. Після тривалого перебування в різних ізоляторах його разом з іншими українцями вивезли до Білорусі, а звідти – в Україну, де вони дізналися про обмін лише на кордоні.

Після повернення в Україну колишні в’язні опинилися в складній ситуації: без документів, грошей і підтримки. Вони перебували біля Олександрівської лікарні в Києві, де їм не змогли надати подальшого прихистку.

Правозахисник Олег Цвілий, голова організації “Захист в’язнів України”, підтвердив, що серед повернених є дві категорії: засуджені в колоніях окупованих територій та колишні в’язні Росії, які застрягли в депортаційних центрах. Він підкреслив безвідповідальне ставлення влади до цих людей, адже багато з них не мають жодних документів.

Представник Координаційного штабу з поводження військовополонених Петро Яценко запевнив, що всі повернені громадяни України перебувають під опікою держави, а волонтери допомагають вирішувати проблеми з документами та житлом.

Віктор з Харкова, який потрапив до депортаційного центру без судимості, розповів про жорстоке поводження з боку ФСБ, зокрема про побиття електрошокером. Він планує повернутися до батьків на Харківщину і, можливо, долучитися до захисту країни.

Вадим з Київської області, який також був у депортаційному центрі, поділився, що хоче почати нове життя і побути з близькими, але зізнався, що повітряна тривога викликає у нього страх і невпевненість.

Обмін став рекордним за кількістю цивільних, але викликав критику через включення до списків звичайних ув’язнених, а не проукраїнських активістів. Координаційний штаб пояснив, що не мав можливості впливати на формування списків через поспішність підготовки.

Олег Цвілий підкреслив, що Росія використала цих людей як “торговий товар”, адже їх мали б і так депортувати, а не включати до обміну на умовах. Він закликав не розганяти паніку, адже це громадяни України, які не брали участі у війні проти своєї країни.