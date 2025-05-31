Обмін полоненими між Україною та Росією: кримчан не звільняють

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

25 травня відбувся третій етап обміну полоненими між Україною та Росією в рамках домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі 16 травня. Повернулися додому 120 цивільних осіб з російського полону, проте жоден з них не є кримчанином, навіть серед важкохворих, яких, за даними Кримської правозахисної групи, налічується понад 60.

Згідно з міжнародними нормами, пріоритет у звільненні мають важкохворі, літні люди та жінки. Одним із найстарших політв’язнів є Володимир Ананьєв, якого незабаром можуть засудити. Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, зазначає, що він може отримати значний термін, оскільки відмовився від угоди зі слідством. Серед інших політв’язнів є кілька кримських татар старше 60 років.

“Жінки – це теж окрема гуманітарна група, яку треба повертати. Частина з них уже дуже поважного віку, а частина має серйозні хвороби. Одна з жінок, наприклад, має підозру на онкологію. До неї не допускають ані лікарів, ані адвокатів.” – Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи

Серед кримчан, яких Росія незаконно утримує і які потребують термінової медичної допомоги, є Ірина Данилович, Галина Довгопола та Сервет Газієв, повідомляє Центр прав людини “ZMINA”. Проте Москва систематично ігнорує запити на обмін окремих категорій полонених, зазначає Андрій Юсов, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

“Що відповідає Росія? – у багатьох випадках нічого не відповідає. Або каже: ‘Не підлягає обміну’, або: ‘Це не військовополонений і не може бути повернутий у рамках обміну’. Відмов дуже багато, але факт залишається фактом: це порушення міжнародного гуманітарного права, це чергові злочини проти людяності. І кожен має повернутися додому.” – Андрій Юсов, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Росія не бажає повертати цивільних бранців-кримчан, оскільки нав’язала їм свої паспорти і вважає людей на тимчасово окупованому півострові своїми громадянами, пояснює Ігор Котелянець, голова правління ГО “Об’єднання родичів політв’язнів Кремля”.

“Коли наша сторона говорила про кримців, які отримали російські паспорти, – хтось за власним бажанням, а хтось – ні, – то Росія просто відповідала, що це наші громадяни і ми їх не обговорюємо. Вони сподіваються ще якось погратися їхніми долями та пошантажувати Україну.” – Ігор Котелянець, голова правління ГО “Об’єднання родичів політв’язнів Кремля”

На жаль, в російському полоні вже померли троє кримчан: Джеміль Гафаров, Костянтин Ширінг та Рустем Віраті. До початку повномасштабного вторгнення України вдалося обміняти кримських політв’язнів: у 2019 році додому повернулися Олег Сенцов, Олександр Кольченко та Володимир Балух, а у 2023 році – Наріман Джелял і Леніє Умерова, розповідає Анастасія Пантелєєва, керівниця департаменту документування воєнних злочинів.

“Можемо судити, що про цих людей турбувалися і їхні долі обговорювалися між державами для того, щоб їх звільнити. Інакше як могло бути інакше? Тому оптимізму я би не втрачала щодо мешканців півострова.” – Анастасія Пантелєєва, керівниця департаменту документування воєнних злочинів

Вона рекомендує родичам бранців не мовчати, а звертатися по допомогу до державних установ і громадських організацій, щоб політв’язнів включали у списки на обмін. Наразі, за даними представництва президента України в Автономній Республіці Крим, Росія незаконно утримує 222 цивільних кримчан.