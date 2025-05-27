Обмін полоненими між Україною та Росією у травні 2025 року: деталі та наслідки

Про передачу росіянам 70 засуджених проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими “Хочу к своим”

З 23 по 25 травня 2025 року відбувся значний обмін полоненими між Україною та Росією, в рамках якого Україна повернула 880 військових та 120 цивільних осіб. В обмін на це Київ передав Росії 70 українців, які були засуджені за злочини проти національної безпеки. Серед них 31 особа стала відома громадськості, включаючи колишнього активіста організації “Український вибір” Віктора Медведчука, а також осіб, які були засуджені за колабораціонізм та передачу інформації ворогу про позиції Збройних Сил України.

Про цей обмін повідомив проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими “Хочу к своїм”, який веде публічний реєстр українців, ув’язнених за співпрацю з Росією та готових до обміну. 23 травня у профілях 31 особи з’явилася позначка про виїзд до Росії, що відбулося одночасно з поверненням українських полонених.

Серед тих, хто був переданий, є 61-річний Віктор Кирилов з Херсона, який під час окупації працював поліцейським-водієм. Він стверджував, що не був колаборантом, а лише намагався підтримувати порядок у місті. Проте після звільнення Херсона СБУ оголосила йому підозру, і суд засудив його до 12 років ув’язнення.

Ще одна особа, Людмила Сорока з Лимана, очолювала окупаційне управління праці та соціального захисту. Вона пояснювала свою діяльність бажанням допомогти місцевим жителям. Після повернення міста під контроль України, Сорока визнала свою провину і отримала 5 років позбавлення волі, але заявила, що не хоче їхати до Росії, хоча це був єдиний шлях до волі.

Серед переданих також 20 осіб, які були засуджені за передачу інформації про українські військові об’єкти. Наприклад, Ольга Грюкова з Краматорська отримала 8 років за повідомлення у телеграмі про розташування військової техніки. Максим Боковенко з Кам’янського частково визнав свою провину, стверджуючи, що намагався ввести ворога в оману, фотографуючи порожні будівлі. Суд засудив його до 9 років колонії.

Сергій Карпук з Вищетарасівки, який інформував ФСБ про позиції російських військ, намагався виправдатися, що надавав неправдиві дані для захисту свого села, але прокуратура довела його зраду, і він отримав 15 років ув’язнення.

П’ятеро з переданих осіб отримали покарання за проросійські публікації у соцмережах. Іван Мартищук з Верховини, наприклад, публікував відео з російським триколором, за що отримав 5 років колонії. Володимир Назаров зі Самари був засуджений за виправдовування російської агресії у відео, а Петро Гресько з Івано-Франківська – за проросійські висловлювання.

Особливу увагу привертає Олександр Тарнашинський, ветеран Афганської війни та голова організацій “Соборне козацтво” і “Український вибір”. У 2022 році його затримала СБУ за підозрою у спробі насильницького повалення конституційного ладу. Тарнашинський визнав свою провину і отримав 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов зазначив, що обмін відбувався в стислі терміни, що вплинуло на формування списків. Обидві сторони складали їх незалежно. Імена цивільних, які повернулися в Україну, не розголошуються, відомо лише про тренера з пейнтболу Павла Зозуляка з Херсонщини, засудженого Росією.

Правозахисники висловлюють критику щодо обміну цивільними, вважаючи це порушенням міжнародного гуманітарного права, яке передбачає обмін лише військовополоненими. Вони побоюються, що це може спонукати Росію до подальших затримань для формування обмінних списків і негативно вплине на правосуддя в Україні. Координаційний штаб поки що не коментував ці зауваження.