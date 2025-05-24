Обмін полоненими 24 травня 2025 року: 307 захисників повернулися додому

Про це повідомили у Telegram-каналі 36 окремої бригади морської піхоти

24 травня 2025 року в Україні відбувся значний обмін полоненими з Російською Федерацією в рамках формату “1000 на 1000”. Повернулися додому 307 захисників, серед яких були й двоє морських піхотинців з Миколаєва, які героїчно боронили місто Маріуполь.

Про це повідомила 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Патронатна служба бригади зустріла своїх побратимів на рідній землі, де їх чекає курс лікування та реабілітації після важких випробувань, які вони пережили в полоні.

Один із звільнених морпіхів поділився своїми враженнями після повернення, підкреслюючи важливість таких обмінів для підтримки бойового духу та відновлення сил українських захисників.

Обмін полоненими: деталі 24 травня 2025 року

Цей обмін став другим етапом у рамках домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі 16 травня 2025 року. У форматі “1000 на 1000” додому повернулися 307 військовослужбовців, що є важливим кроком у гуманітарному напрямку під час триваючого конфлікту.

Цей обмін свідчить про прагнення обох сторін вирішити питання полонених та підтримати родини захисників, які довго чекали на повернення своїх близьких.