Обмін військовополоненими між Україною та Росією 7-8 червня – Зеленський

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що 7 та 8 червня може відбутися обмін військовополоненими з Росією, в рамках якого Україна сподівається отримати 500 своїх військових. Цю інформацію він озвучив під час брифінгу 4 червня.

Зеленський зазначив, що 4 червня відбулися консультації між Україною та Росією щодо обміну полоненими. Ці домовленості були досягнуті під час другого раунду переговорів, що проходили в Стамбулі 2 червня.

“Російська сторона повідомила, що зможе передати 500 українських військових із домовленої тисячі. Українська сторона готова до обміну відповідною кількістю. Однак списки ми ще не отримали, що викликає занепокоєння. На відміну від попередніх переговорів у Стамбулі (16 травня – ред.), цього разу ми домовилися про їхнє попереднє надання. Росіяни запевняли, що списки будуть передані заздалегідь, але досі їх немає, що свідчить про нові затримки,” – Володимир Зеленський

Крім того, президент повідомив про досягнуті домовленості щодо обміну тілами загиблих військових. Він підкреслив, що Україні відомо, що Росія ідентифікувала лише 15–20% загиблих, які знаходяться у її розпорядженні.

“Сторони домовилися забезпечити точну ідентифікацію, адже Україна не спекулює на темі своїх військових, як загиблих, так і живих. Важливо отримати саме українські тіла, а не російських військових, яких Москва хоче позбутися – такі випадки вже траплялися,” – Володимир Зеленський

Після завершення обміну полоненими розпочнеться підготовка до обміну тілами, що має відбуватися з дотриманням усіх технічних вимог. Президент підкреслив, що це не просто публічний жест, а важливе повернення своїх полеглих.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня українська та російська делегації, за посередництва Туреччини, провели другий раунд переговорів у Стамбулі, який тривав понад годину. За результатами зустрічі, очільник Міноборони та глава української делегації Рустем Умєров повідомив, що сторони домовились про обміни полоненими, а також про репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.

Умєров зазначив, що деталі щодо цього будуть повідомлені “незабаром”. Російська сторона передала Україні так званий “меморандум”, що містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Київ планує тиждень на вивчення та аналіз документа, після чого сторони зможуть скоординувати подальші дії.

Також Умєров запропонував провести ще один раунд переговорів 20-30 червня. Водночас перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, що російська сторона відмовилась від безумовного припинення вогню та зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.