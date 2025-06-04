Обмін військовополоненими: нові кроки та підготовка репатріації тіл

Як повідомив Telegram-канал Міністерства оборони України

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відбулася важлива робоча нарада, на якій обговорювалися деталі реалізації угод, досягнутих під час переговорів з Російською Федерацією в Стамбулі. Міністр оборони Рустем Умєров поділився інформацією про цю подію.

На засіданні, яке очолив Кирило Буданов, учасники обговорили початок реалізації формули обміну “всіх на всіх” для певних категорій військовослужбовців.

“Визначили конкретні кроки для повернення важкохворих, тяжко поранених бійців, а також молодих військових віком до 25 років, які перебувають у ворожому полоні.” – Рустем Умєров

Умєров також зазначив, що особливу увагу приділили питанню репатріації тіл загиблих воїнів, які наразі знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в Росії.

“Ми зобов’язані повернути кожного з них – з честю та вдячністю. Усі задіяні структури отримали чіткі завдання. Налагоджено комунікацію з російською стороною щодо етапів реалізації домовленостей. Їх виконання – ключовий тест на щирість намірів продовжувати перемовини й наближати припинення бойових дій.” – Рустем Умєров

Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що 7 та 8 червня може відбутися обмін військовополоненими з Росією, в рамках якого Україна сподівається отримати 500 військових.

Крім того, Зеленський підкреслив, що після завершення обміну полоненими розпочнеться підготовка до повернення тіл загиблих українських військових.