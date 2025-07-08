Зеленський підтвердив продовження обміну полоненими між Україною та Росією

Як заявив Президент України Володимир Зеленський у своїй офіційній заяві 8 липня

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що процес обміну між Україною та Росією продовжується після другого раунду переговорів, що відбулися в Туреччині 2 червня. Під час цих переговорів сторони досягли домовленостей щодо обміну військовополоненими, включаючи важкопоранених та молодь.

У своєму зверненні 8 липня Зеленський зазначив, що обговорив прогрес обмінів з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим.

“Ми обговорили й процес обмінів, він триває – реалізація домовленостей іще другої зустрічі в Туреччині. Стараємося звільнити якнайбільше наших людей із російського полону.” – Володимир Зеленський

6 липня президент повідомив, що з початку червня Україна провела вісім етапів великого обміну полоненими, в результаті чого додому повернулися сотні українців, як військових, так і цивільних.

На переговорах у Стамбулі 2 червня було досягнуто домовленостей про обмін у форматі 1000 на 1000, а також додатковий обмін 200 на 200 військовополонених. Крім того, сторони погодили репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з обох сторін.

Незважаючи на заяви Росії про можливе перенесення обміну на невизначений термін, Україна та РФ провели кілька етапів обміну, починаючи з 9 червня, повертаючи військових різного віку та стану здоров’я.

Окрім обмінів, також відбувалася репатріація тіл загиблих. Зокрема, 11 червня в Україну повернули 1 212 тіл полеглих військовослужбовців, тоді як Росія отримала 27 тіл. Загалом у межах домовленостей повернули понад 6 тисяч тіл.

Протягом червня та початку липня відбулися численні етапи обміну полоненими, серед яких були військові Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, більшість з яких перебували в полоні з 2022 року.

4 липня відбувся черговий обмін, під час якого повернули групу оборонців, що належали до категорії “поранені та важкохворі”, а також молодших 25 років. Серед звільнених були ті, кого Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення, а також особи, які вважалися зниклими безвісти.