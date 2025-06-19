П’ятий етап обміну військовополоненими між Україною та Росією: тяжкі захворювання та стамбульські домовленості

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

19 червня відбувся п’ятий етап обміну військовополоненими між Україною та Росією, що став результатом переговорів, які проходили у Стамбулі 2 червня. Під час цього обміну було виявлено, що у звільнених військових є серйозні захворювання, зокрема гангрена та туберкульоз. Про це повідомив Андрій Юсов, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Цього разу з полону повернули тяжкохворих та тяжкопоранених українських військових, серед яких переважно рядові та сержанти. Наймолодшому з них – 42 роки. Юсов зазначив, що більшість звільнених утримувались у полоні з 2022 року, а значна частина з них – це захисники Маріуполя.

“Є гниття, є гангрена, є туберкульоз, є багато інших речей і слів, які не мали би звучати в сучасному світі. Але це реальність.” – Андрій Юсов

За словами Юсова, у деяких військових виявлено тяжкі діагнози та поранення, що стали наслідком неналежних умов утримання та відсутності лікування. Усі звільнені отримують необхідну медичну допомогу.

Юсов також додав, що обміни продовжуються, і в рамках стамбульських домовленостей виділяються три категорії: тяжкохворі, тяжкопоранені та молоді захисники віком до 25 років.

Попередні обміни в рамках домовленостей у Стамбулі

2 червня під час переговорів у Стамбулі представники України та Росії досягли угоди про обмін у форматі 1000 на 1000. Крім того, сторони погодили обмін ще 200 на 200 військовополонених. Це був другий випадок обміну у форматі 1000 на 1000. Також було домовлено про репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін. Однак у Координаційному штабі спростували ці заяви, підкресливши, що повідомлення РФ про початок повернення тіл або репатріаційних заходів не відповідають дійсності.

9 червня Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими, про який домовлялись у Стамбулі 2 червня. Тоді додому повернули військових віком до 25 років.

10 червня відбувся перший етап обміну тяжкопораненими і тяжкохворими військовополоненими, а другий етап пройшов 12 червня, третій – 14 червня. Кількість повернутих військових не розголошується з міркувань безпеки і буде озвучена наприкінці обміну.

11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл загиблих українських військовослужбовців. Міноборони РФ повідомило, що Москва отримала 27 тіл. Відомо, що під час переговорів у Стамбулі сторони домовились про репатріацію у форматі “6 000 на 6 000”.

16 червня в Україну повернули ще 1 245 тіл загиблих. У Координаційному штабі повідомили, що репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена. Загалом у межах цих домовленостей повернули 6 057 тіл.